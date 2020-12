Warley, do Botafogo, não tem lesão detectada e pode enfrentar o Coritiba

O Botafogo tem pela frente um confronto direto dentro da zona do rebaixamento. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro visita o Coritiba, no Couto Pereira, às 21 horas do próximo sábado.

Em meio a um momento difícil dentro e fora de campo, o técnico Eduardo Barroca recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. O atacante Warley realizou exames e não teve detectada qualquer lesão.

O jogador de 20 anos, que veio do CSA em fevereiro deste ano, deixou o campo na maca no sábado, na derrota por 2 a 1 diante do Inter. Warley foi titular no Beira-Rio após ganhar a vaga de Rhuan e sofreu apenas câimbras.

Lanterna da competição com 20 pontos, o Fogão está duas posições abaixo do Coxa, que tem apenas um ponto a mais na tabela. Ao lado do Goiás, vice-lanterna, Botafogo e Coritiba formam o trio mais ameaçado pelo rebaixamento na temporada. Restando 13 jogos para o fim do Brasileiro, a primeira equipe fora do Z-4 é o Bahia, que soma 28 pontos na tabela.