Warner Bros. vai lançar todos os seus filmes no HBO Max em 2021; veja!

Em 2021, a Warner Bros. Pictures vai lançar todos os seus filmes no streaming HBO Max. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira (3), motivada pelo impasse com relação ao fechamento dos cinemas no mundo todo, causados pela pandemia do coronavírus.

Todas as conversas teriam começado quando surgiu o questionamento referente a Mulher-Maravilha 1984, maior lançamento do estúdio para 2020. A escolha da Warner vai impactar diretamente a estreia de 17 filmes, que ficarão disponíveis no HBO Max no mesmo momento em que estrearem nos cinemas.

No entanto, vale lembrar que diversos países ainda não contam com o streaming da Warner em seus territórios. Isso poderia não gerar grandes problemas, no final das contas, já que os cinemas ainda seriam a primeira janela de exibição e a mais lucrativa no primeiro mês de lançamento desses filmes.

Duna, de Denis Villeneuve, será lançado simultaneamente em streaming. (Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Algumas das produções mais aguardadas pelo público que terão lançamento em streaming incluem Godzilla vs. Kong, Duna, Invocação do Mal 3 e Matrix 4. Outras como Judas e o Messias Negro, Em um Bairro de Nova York e The Many Saints of Newark, que estão cotadas para o Oscar, também seguirão o mesmo modelo de estreia.

Com toda a expectativa em torno desses filmes, o streaming HBO Max poderá ganhar novos assinantes de forma avassaladora. Dessa forma, a competitividade poderá estar ainda mais acirrada em 2021, tendo em vista que a Netflix, o Amazon Prime Video e o Disney+ também promoverão diversos lançamentos de filmes em suas plataformas.

De acordo com a assessoria de imprensa da WarnerMedia, essa é uma decisão única tomada com base em uma crise sem precedentes.

“Ninguém quer os filmes de volta às telas mais do que nós”, afirmou Ann Sarnoff, presidente e CEO da WarnerMedia Studios and Networks Group (que inclui a Warner Bros. Pictures), por meio de um comunicado oficial.

Vamos aguardar por novidades!