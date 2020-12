Washington surpreende e revela que gostaria de ter atuado pela Roma

Multicampeão por onde passou, Washington fez uma longa carreira no Brasil e ao redor do mundo, com passagens pela Europa e pelo futebol asiático. Ainda assim, o ex-atacante sentiu falta de um ponto em sua jornada.

Com uma passagem de um ano pelo Fenerbahce, interrompida por conta de seu problema cardíaco, o Coração Valente disse, em entrevista ao ESPN.com.br, que gostaria de ter atuado mais tempo na Europa.

“Acho que poderia, sim (ter tido uma carreira na Europa). Apesar de já estar com 25, 26 anos quando despontei na Ponte Preta, poderia ter tido uma carreira mais diferencial na Europa”, disse.

“Quando eu tive a oportunidade de jogar pelo Fenerbahce, acho que essa era a oportunidade, porque eu estava muito bem, mas, infelizmente, eu tive o problema no coração e, quando eu retornei, a idade já não era para ir para a Europa”, completou.

Washington quando jogava pelo São Paulo, em 2009 Gazeta Press

E uma equipe balançava mais o Coração Valente. O ex-atacante disse que, por viagens à cidade, gostaria de ter jogado na Roma, ignorando gigantes da Inglaterra ou a dupla Barcelona e Real Madrid, quase unanimidade entre os boleiros.

“Para escolher um time que eu tinha muita vontade de jogar, seria a Roma. Pelo jeito, estilo de jogo, depois por eu ter conhecido Roma, também, e via alguns jogos. Acho que eu me encaixaria muito nesse estilo da Roma de jogar, eu tinha esse desejo”, finalizou.

Nesta quinta-feira (10), a Roma disputa a última rodada da fase de grupos da Europa League contra o CSKA Sofia, com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports 2, a partir de 14h45.