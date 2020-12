Webinar No Marketing Digital – Notícias Concursos

Webinar como estratégia de Marketing Digital

Webinar pode ser poderosa ferramenta complementar dentro do marketing digital, desde que direcionado de forma assertiva. A palavra webinar é uma abreviação do termo web-based seminar, que significa seminário baseado em rede.

Um webinar é um seminário online que pode ser transmitido ao vivo ou gravado. O Objetivo de um webinar é apresentar temas interessantes ao público, bem como criar autoridade sobre esse determinado tema.

Atração do público, leads e conversão

No Marketing Digital o webinar é usado para atrair o público, e aumentar a conversão.

Sendo assim é uma das ações com melhor custo-benefício disponíveis no mercado.

Muitas estratégias de Marketing Digital podem ser complementadas através da utilização correta do webinar.

Uma estratégia muito considerada no mercado atual

Por conta de tantas demandas online, o webinar está em alta nas empresas, não somente no marketing digital, como também é utilizado em outras áreas.

Segundo uma pesquisa do The 2017 Big Book of Webinar Stats, mais de 70% dos profissionais de Marketing acreditam que o webinar é uma excelente ferramenta para atração de leads de alta qualidade.

Uma forma inovadora de lançar produtos no mercado

De forma sucinta, o webinar é uma videoconferência formatada como seminário. Assim sendo, há um apresentador que conduz uma exposição e interage com os participantes.

O vídeo pode conter a imagem da pessoa, como também somente a voz enquanto o conteúdo é explicado.

Complemento de outras ações

É uma forma simples de gerar conteúdo, atrair leads, reforçar autoridade. Bem como é muito utilizada para lançamento de produtos no mercado. Ainda é possível explicar como funciona alguma ferramenta, dentre outros fatores. Por isso, webinar é uma estratégia que pode ser considerada dentro de um plano de marketing digital, de maneira que complemente ações em vigência.