WhatsApp agora tem carrinho de compra

Nesta terça-feira (8), o WhatsApp anunciou um recurso focado no comércio digital: o ‘Carrinho de Compras’. Ele será um complemento a atual função do ‘Catálogo’ e permitirá que usuários efetuem a compra de diversos itens enviando apenas uma mensagem ao vendedor, facilitando o diálogo para ambas as partes. A novidade está disponível a partir de hoje.

A atualização também tem como objetivo popularizar o uso do mensageiro como um local digital de compra e vendas. Apesar de parecer pouco funcional, o WhatsApp é cada dia mais usado comercialmente pelos usuários. No fim de outubro, foram enviadas cerca de 175 milhões de mensagens por dia para contas comerciais, um aumento significativo, ao considerar que em julho o volume de mensagens desta natureza mal chegava a 50 milhões.

Nova interface, agora com o ‘carrinho de compras’ integrado. (Fonte: Whatsapp / Reprodução)Fonte: WhatsApp

Futuramente, novas facilidades comerciais devem chegar ao WhatsApp, como a possibilidade de efetuar pagamentos diretamente pelo aplicativo. No Brasil, houve uma tentativa de implementar a função, suspensa logo em seguida para análise. Contudo, há indícios de que a função de pagamento pode retornar em breve com a popularização da nova forma de pagamento do Banco Central, o Pix.

As recentes atualizações indicam o interesse do Facebook em expandir ainda mais o Whatsapp e suas funções no campo comercial, fortalecendo desde microempreendedores até grandes marcas.