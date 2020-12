WhatsApp Beta para PC recebe chamadas de vídeo e voz

O WhatsApp começou a receber suporte para chamadas de voz e vídeo para PC em sua versão de testes. A novidade está disponível para um seleto grupo de usuários da edição beta da plataforma nos computadores.

Segundo informa o WA Beta Info, site especializado na cobertura do app, as funções de ligação podem ser utilizadas no WhatsApp Web e também no aplicativo da plataforma para desktop. Os usuários contemplados podem ver os botões de chamada no topo da interface do serviço.

Os ícones de chamada de vídeo e voz aparecem no topo da interface de PC para alguns usuários do WhatsApp BetaFonte: WA Beta Info

As ligações do WhatsApp no computador funcionam de maneira similar ao que já existe em outros apps, como o Facebook Messenger. O aplicativo abre uma nova janela com uma interface para atender ou recusar a ligação e, quando a chamada está em andamento, é possível acompanhá-la em um pop-up.

Segundo estima o WA Beta Info, os desenvolvedores do WhatsApp estão trabalhando para trazer ligações para a versão de PC do app há cerca de dois anos. Os testes em andamento atualmente indicam que a ferramenta já está em período de implementação.

Com isso em mente, a tendência é que as ligações de voz e vídeo acabem chegando para a versão de PC do WhatsApp em um futuro próximo. Até o momento, porém, os desenvolvedores do app não deram indícios de quando a função de ligação deve ser lançada para computadores.