WhatsApp vai ‘abandonar’ iPhones e Androids antigos; saiba quais

A partir de 1° de janeiro, o WhatsApp finalizará o suporte a diversos aparelhos – o que, consequentemente, impedirá seus proprietários de utilizarem o aplicativo de mensagens instantâneas sem trocar de celular. A ação afetará aqueles que contam com dispositivos antigos; se este for o seu caso, é bom dar uma olhada na lista divulgada.

Apesar de ser algo comum, esta é a primeira vez em que iPhones foram “contemplados” por uma rodada de desligamentos. Além disso, a companhia ressalta a necessidade de se manter sistemas operacionais atualizados, uma vez que alguns dos selecionados deverão rodar ambientes mínimos para a continuidade dos serviços.

Já no caso de usuários de smartphones com KaiOS, baseado em Linux, inclusive donos de JioPhone e JioPhone 2, a exigência é que os aparelhos contem com a versão 2.5.1 ou mais recente se o objetivo é manter o app em 2021.

Por fim, havendo jailbreak em seu companheiro da empresa da Maçã, é possível que tudo continue funcionando perfeitamente. Entretanto, a prática não recomendada pelo WhatsApp, uma vez que tais modificações podem afetar a funcionalidade dos dispositivos.

Sendo assim, problemas eventuais devem ser corrigidos pelo próprio usuário, sem ajuda alguma da companhia.

Esta é a primeira vez em que iPhones perderão o WhatsApp.Fonte: Reprodução

Sem WhatsApp (independentemente do sistema)

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

LG Optimus Black (e modelos anteriores)

Motorola Droid RAZR

Samsung Galaxy S2

HTC Desire

Exigência mínima: iOS 9 ou Android 4.0.3

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S

LG Lucid

Motorola Droid 4

Sony Xperia Pro

HTC Sensation, HTC Thunderbolt 4G

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy S3 (e variantes)

Aparelhos descontinuados anteriormente continuam sem o aplicativo de mensagens. E o seu, está na lista?