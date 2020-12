When Calls the Heart: data de estreia da 8ª temporada é divulgada

A série When Calls the Heart finalmente ganhou uma data de estreia para a 8ª temporada. O anúncio foi feito pela Hallmark Channel, responsável pela criação e produção do seriado, que irá retornar em fevereiro de 2021.

A nova temporada

A season 8 de When Calls the Heart está sendo muito aguardada pelos fãs, que já receberam ótimas notícias da Hallmark. Isso porque a produtora encomendou 2 episódios extras e, com isso, a nova temporada terá 12 episódios, sendo que o normal da série é algo entre 7 e 10 capítulos por season.

Por conta disso, a 8ª temporada está sendo chamada de Supersized Season (em português, temporada superdimensionada) pela mídia americana.

O primeiro gostinho de o que deve acontecer nos novos episódios da série devem aparecer no filme de natal When Calls the Heart: Home for Christmas, que irá ao ar no dia 25 de dezembro.

(Fonte: Hallmark Channel/Reprodução)Fonte: Hallmark Channel

A produção da nova season

As gravações e produções da 8ª temporada da série sofreram bastante por conta da pandemia do novo coronavírus. A estrela do seriado Erin Krakow, que interpreta a protagonista Elizabeth Thatcher, afirmou que a união do elenco neste período foi essencial para conseguirem concluir as gravações.

Krakow também disse, em entrevista ao site TV Line, que estava “muito orgulhosa, feliz, aliviada e com saudades da produção”, ela completou dizendo que a finalização das gravações sempre deixam um gostinho agridoce entre alegria e tristeza.

(Fonte: Hallmark Channel/Reprodução)Fonte: Hallmark Channel

Na televisão americana, a 8ª season de When Calls the Heart irá estrear no dia 21 de fevereiro de 2021.