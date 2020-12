Wijnaldum faz último jogo pelo Liverpool antes de poder assinar pré-contrato com outro clube; veja situação do elenco

No último jogo do Liverpool em 2020, Georginio Wijnaldum terá motivos para pensar em seu passado e futuro.

Primeiramente, o meio-campista irá reencontrar o Newcastle United, clube que o levou para a Inglaterra em 2015. Um ano depois, ele se tornaria uma das primeiras grandes contratações de Jurgen Klopp nos Reds.

Wijnaldum disputou todas as 38 rodadas da Premier League 2015-16 pelo Newcastle, sendo titular em 36 delas. Ele foi o artilheiro dos Magpies naquela edição com 11 gols marcados, além de ter distribuído cinco assistências.

Depois de ter ido ao Liverpool, o meio-campista manteve a condição de titular no clube pelo qual soma mais de 200 partidas, além dos títulos da Premier League e da Uefa Champions League.

Com um passado e um presente gloriosos, o atleta de 30 anos agora se vê diante da incerteza do futuro. Isso porque o seu vínculo com os Reds só vai até o final da atual temporada. Depois da partida desta quarta-feira, às 17h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App, o holandês poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e se transferir sem custos a um novo time para a campanha 2021-22.

Especulado como alvo do Barcelona na última janela, Wijnaldum segue uma peça importante no atual time de Jurgen Klopp, tanto que esteve em campo nas 15 partidas do Liverpool neste Campeonato Inglês, tendo iniciado 14 delas. Na Champions, foi titular em quatro jogos, entrou no decorrer de outro e ficou no banco na última rodada contra o Midtjylland.

O jornal Liverpool Echo noticiou nesta terça-feira que o atleta o jogador está “desesperado” para continuar em Anfield.

Embora seja a situação mais impactante em relação a contrato, Wijnaldum não é um caso isolado no clube. Há mais dois atletas na mesma situação: o goleiro Adrián e o zagueiro Nathaniel Phillips.

O arqueiro espanhol soma cinco partidas na temporada, mas perdeu a condição de reserva imediato de Alisson para o irlandês Caoimhin Kelleher. Já o defensor inglês retornou de empréstimo do Stuttgart no meio de 2020, atuou duas vezes na Premier League em meio aos desfalques por lesão na zaga e tem ficado no banco de reservas.

Além disso, há dois atletas com contrato até o meio de 2022: Kelleher e o meio-campista James Milner, que tem 34 anos e terá 36 ao final do vínculo.



Veja abaixo a situação do restante do elenco (com dados do site Transfermarkt):

Contrato até o meio de 2023: Jordan Henderson, Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah, Sadio Mané, Fabinho e Naby Keita.

Contrato até o meio de 2024: Thiago Alcântara, Joel Matip, Alisson, Divock Origi, Takumi Minamino, Andrew Robertson, Joe Gomez e Trent Alexander-Arnold.

Contrato até o meio de 2025: Konstantinos Tsimikas, Diogo Jota, Curtis Jones e Neco Williams.