Willian Arão elogia trabalho de Rogério Ceni e mira vitórias do Flamengo em casa

O Flamengo tem seu foco voltado exclusivamente para o Campeonato Brasileiro nesta temporada. Com isso, os rubro-negros projetam voltar a brigar pela liderança e buscar o bicampeonato da Série A.

O técnico Rogério Ceni ganhou tranquilidade após a vitória sobre o Botafogo. O comandante tem tido tempo para trabalhar com o elenco. O volante Willian Arão falou sobre o trabalho do treinador.

“Treinos muito bons, intensidade alta e ideia de jogo clara. Está sendo muito bom. Tudo que estávamos habituados mas perdemos um pouco, durante um tempo, estamos retomando para atingir o mais alto nível. Nosso time é de intensidade, de pressionar dentro e fora de casa. Estamos fazendo isso”, disse à Fla TV.

O jogador destacou que os rubro-negros têm sequência importante dentro de casa. Willian Arão mira bons resultados no Maracanã visando a ponta do Brasileiro.

“Queremos melhorar o nosso fator mandante. Dos próximos cinco jogos, temos quatro em casa. Se fizermos 12 pontos, vamos estar muito próximos do líder, ou até na liderança. É assim que penso”, declarou.

O Flamengo recebe o Santos, neste domingo, no Maracanã. Para a partida, Rogério Ceni deverá contar com o retorno do atacante Gabigol.