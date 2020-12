Willian, do Arsenal, ficou a uma assinatura de jogar no Tottenham, mas foi ‘roubado’ pelo Chelsea de Mourinho

Tottenham e Arsenal fazem neste domingo (6), às 13h30 (de Brasília), o principal jogo da 11ª rodada da Premier League, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App. Entre os muitos ingredientes do clássico londrino, está o reencontro de José Mourinho, técnico dos Spurs, e Willian, meia-atacante dos Gunners, que trabalharam duas temporadas e meia juntos no Chelsea, entre 2013 e 2016.

Até aí, nada demais. O curioso da história é que Willian esteve muito, mas muito perto de ser jogador do Tottenham no início da temporada 2013-14. No fim, o Chelsea atravessou o negócio e acabou “roubando” o brasileiro, para desespero da equipe de White Hart Lane e divertimento de Mourinho, então treinador dos Blues, que se gabou da estratégia publicamente.

Willian tinha 25 anos e atuava pelo Anzhi, da Rússia, depois de muito destaque pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Seu futebol atraiu interesse de Liverpool e Tottenham, que, segundo reportagens da mídia inglesa da época, travaram uma batalha de bastidores para fechar com o meia-atacante.

Os Spurs levaram a melhor, com uma oferta de 30 milhões de libras esterlinas (2,5 milhões a mais que o Liverpool estava disposto a pagar). O Anzhi aceitou e liberou Willian para viajar a Inglaterra e realizar exames em White Hart Lane, com passagem paga pelo Tottenham. Faltava a bateria para que o contrato fosse devidamente assinado e ele fosse anunciado como substituto de Gareth Bale, vendido ao Real Madrid.

Mas, para azar do Tottenham, o Chelsea descobriu o negócio e decidiu furar a fila. Roman Abramovich telefonou para Suleyman Kerimov, proprietário do Anzhi e amigo de longa data, e fez uma oferta de 32 milhões de libras, aceita prontamente pelo bilionário russo. Assim, enquanto Willian estava em White Hart Lane, seu destino mudou completamente.

Willian e José Mourinho concedem entrevista antes de jogo da Champions League em setembro de 2014 Julian Finney / Getty Images

“Esse é o problema de exames médicos antes do contrato”, falou Mourinho, quando questionado sobre a mudança de rumo nas negociações entre Willian e Tottenham. “A melhor coisa é fazer os exames em segredo. Assim, se o jogador está bem, você já pode assinar”, completou o treinador, que ainda terminou a resposta com uma provocação ao rival: “Sobre o Willian, temos que fazer os exames antes (risos)”.

A negociação acirrou ainda mais a rivalidade entre os clubes, já que dirigentes do Tottenham e o técnico André Villas-Boas acreditam até hoje que o Chelsea não tinha interesse em Willian, até por já contar no elenco com nomes como Eden Hazard, Oscar, André Schürrle, Juan Mata, Kevin de Bruyne and Victor Moses.

Acham, na verdade, que o movimento foi uma vingança do Chelsea por não ter conseguido contratar Luka Modric uma temporada antes – o Tottenham preferiu vender o meia croata ao Real Madrid, apesar de ter uma proposta maior do time inglês. Sem Willian, os Spurs acabaram fechando com o argentino Erik Lamela, que segue no clube até hoje.

Mais de sete anos depois, Willian e Mourinho voltam a se encontrar, curiosamente com o treinador no comando do Tottenham e o brasileiro fora do Chelsea, onde venceu cinco títulos, entre eles duas edições da Premier League. Os Spurs lideram o campeonato, enquanto o Arsenal, onde Willian ainda tenta se firmar, convive com a parte inferior da tabela.