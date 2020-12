Willian revela ano de “renúncias” para fugir do departamento médico do Palmeiras

Logo após completar 200 partidas com a camisa do Palmeiras, Willian concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Artilheiro do clube no ano com 16 gols marcados, o atacante celebra uma temporada distante do departamento médico e participou de 51 dos 54 jogos do Palmeiras em 2020, um recorde no elenco.

Depois de sofrer com uma lesão no joelho direito na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, Willian retornou aos gramados apenas em junho do ano passado. O jogador revela que teve um cuidado redobrado com o seu corpo na atual temporada, sendo recompensado com um 2020 sem problemas físicos.

“Fico feliz pelos bons números, pelos gols e pelo título tão cobiçado do Campeonato Paulista. Estou a apenas um gol de passar a marca de mais gols feitos em um ano desde que cheguei, isso com quase quatro meses sem futebol. Isso exige algumas renúncias. Eu tenho a minha família como base, é a minha prioridade. E sei que a máquina que produz toda a segurança para a minha família e para o futuro dela é o meu corpo. É ele que pode gerar bons resultados para ter o reconhecimento do clube e do torcedor, para ter uma renovação e um contrato melhor. Então a gente tem que cuidar do corpo, tenho feito de tudo, principalmente neste ano, com tantos jogos”, afirmou Willian.

“Ano passado eu tive a lesão no joelho, e a probabilidade de você sentir algo muscular depois de uma cirurgia dessa é alta. Ano passado sofri só um pouquinho, considerando todo o histórico, e neste ano consegui colher os frutos, sem sofrer nenhuma lesão”, completou.

O Palmeiras retorna a campo neste sábado, quando enfrenta o Bahia, às 19h, no Allianz Parque, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.