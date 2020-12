Willian se firma como artilheiro e atinge marcas históricas no Palmeiras

Autor do gol que abriu o placar na vitória do Palmeiras sobre o Bahia, neste sábado, Willian tem se consolidado como o artilheiro do time na temporada, com 17 gols marcados até aqui, e, com o último tento anotado, atingiu marcas históricas pelo clube.

A bola na rede logo aos cinco minutos de partida, no Allianz Parque, fez com que Willian entrasse no “top 10” de artilheiros palmeirenses na história do Campeonato Brasileiro em todos os tempos. O gol foi o de número 27 do atacante com a camisa alviverde pela competição nacional. Com isso, ele empata com Edu Bala, na décima posição.

Evair (9º, com 28 gols), Jorginho Putinatti (8º, com 29), Jorge Mendonça (7º, com 31), Toninho Catarina (6º, com 32), Edmundo (5º, com 34), Ademir da Guia (4º, com 36), Leivinha (3º, com 40), Dudu, Eduardo Pereira Rodrigues (2º, com 41 gols) e César Maluco, líder do ranking, com 61 bolas na rede, completam a lista.

Em números gerais, contabilizando todos os torneios, Willian chegou a 55 gols pelo Verdão. Com isso, o atacante também se isola como o artilheiro do clube no Século 21, deixando Vagner Love para trás. Agora, o experiente jogador de 34 anos só fica atrás de Dudu, que marcou 70 vezes.

Os números mostram também a regularidade de Willian na temporada. Além de ser o artilheiro isolado, o atacante é o jogador palmeirense que mais atuou em 2020, participando de 52 das 55 partidas do time no ano.

“O segredo (para se manter bem) é se cuidar, tem muitas coisas que a gente renuncia, tudo que produz a segurança da minha família, minha segurança de vida, de uma renovação, é o meu corpo, minha máquina. Tenho que cuidar para dar meu melhor dentro de campo. Estar comemorando um ano jogando quase todos os jogos e sem lesões, ainda mais em um ano atípico, tenho conseguido me cuidar, com estrutura do clube, para responder em campo”, declarou o jogador.

Willian também se tornou o jogador palmeirense que mais marcou gols contra o Bahia. Ele chegou a quatro bolas na rede contra a equipe tricolor, empatando com Toninho Catarina, que foi atleta do Verdão nos anos 1970.