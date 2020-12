Windows 10 ARM agora consegue rodar apps x64 comuns

Como prometido anteriormente, a Microsoft começou a liberar o suporte para emulação de aplicativos x64 no Windows 10 ARM. A novidade já está disponível para os participantes do programa Insiders, que recebem funções em teste de maneira antecipada, e pode ser conferida na build 21277.

A emulação de programas x64 é um grande passo para a versão do Windows 10 feita pra rodar em chips ARM. Com a novidade, o sistema conseguirá rodar mais programas consolidados na edição principal do SO, além de softwares que só estão disponíveis em versões de 64-bit.

Fonte: Tech Radar

De acordo com a Microsoft, o suporte para emulação de apps x64 não está vinculado à Microsoft Store e o usuário pode baixar programas de qualquer fonte. A empresa também recomendou alguns softwares para testar a função, incluindo o jogo Rocket League, o navegador Google Chrome e o programa Autodesk Sketchbook, que não possui uma versão dedicada para ARM.

A emulação de aplicativos x64 está disponível por meio do Dev Channel e ainda está em desenvolvimento. O usuário pode encontrar alguns problemas durante o uso da função e certos apps podem não trabalhar corretamente, de acordo com a Microsoft.

A empresa disse que os Insiders devem enviar relatórios de uso ao encontrar bugs durante a emulação. Assim, a companhia pode aprimorar a função com mais agilidade para um lançamento abrangente.

A Microsoft não deu uma estimativa de quando vai liberar os apps de 64-bits para todos os usuários do Windows 10 ARM. Porém, considerando que a emulação de x64 é prometida desde o começo do ano, o início dos testes já é um grande passo para a função.