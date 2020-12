Witzel: tribunal houve testemunhas do impeachment

O Tribunal Especial Misto dá continuidade hoje (17) ao processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Nessa fase, as 27 testemunhas do caso estão sendo ouvidas por 5 juízes de direito e 5 deputados estaduais.

O processo que pode cassar o mandato de Witzel voltou a vigorar desde o dia 5 de novembro. Ele é denunciado por crime de responsabilidade e está afastado desde 28 de agosto pelo prazo de 180 dias. Há a suspeita de que o político tenha envolvimento em fraudes na área da saúde.

O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). é quem preside a sessão.

A nova denúncia contra Witzel

O interrogatório de Witzel está marcado para amanhã (18), às 16h, ocasião em que deverá apresentar sua defesa. As duas sessões serão no Tribunal Pleno do TJRJ.

Na última terça-feira (15), o Ministério Público Federal protocolou nova denúncia contra o governador afastado. Wilson Witzel, pastor Everaldo, presidente do PSC e ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, além de empresários e advogados são acusados por corrupção.

Segundo a denúnicia, eles são investigados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro por meio de organização criminosa. A denúncia foi oferecida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e está ligada às investigações da Operação Kichback.

O MPF também requereu a perda de função pública para Witzel e indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 106,7 milhões, valor estimado no dobro do que foi desviado e lavado pelos denunciados.

Denúncia pode interferir em processo de impeachment

Segundo a denúncia contra Witzel, houve pagamento de vantagens indevidas no valor de R$53,37 milhões a empresários com a intenção de obter facilidades no pagamento de valores inscritos em restos a pagar devidos pela Secretaria de Saúde à organização social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus entre 8 de julho de 2019 a 27 de março de 2020.

As investigações que envolvem Witzel foram iniciadas pela Procuradoria da República no RJ e pelo Ministério Público estadual (MP/RJ) e, devido ao foro privilegiado do político junto ao STJ, foram enviadas à Procuradoria-Geral da República (PGR). As informações deram origem às operações Placebo e Favorito.