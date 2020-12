Wolfsburg supera Stuttgart pelo Alemão; Freiburg goleia Hertha

O domingo apresentou os dois últimos jogos de 2020 do Campeonato Alemão. O Freiburg recebeu o Hertha Berlin e o Wolfsburg enfrentou o Stuttgart. E o dia foi melhor para os donos da casa que venceram por 4 a 1 e 1 a 0, respectivamente.



(Foto: Divulgação/Freiburg)

No primeiro duelo do dia, o Freiburg se mostrou bastante efetivo quando tinha a bola. Vincenzo Grifo abriu o placar para o time da casa bem no começo do jogo. O Hertha até chegou a empatar no início da segunda etapa, com Dodi Lukebakio, porém os anfitriões chegaram ao segundo gol com Ermedin Demirovic, ao terceiro com Manuel Gulde e, no último minuto, Nils Petersen fechou a goleada. O time da casa conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto a equipe da cidade de Berlim fica com três pontos a separando do Z3.

No outro confronto, Wolfsburg e Stuttgart fizeram uma partida bastante parelha. A primeira etapa passou em branco, contudo, logo no início do segundo tempo, Josip Brekalo fez o gol do triunfo dos donos da casa. Os três pontos fazem com que o Wolfsburg passe a virada do ano dentro do G4 da Bundesliga, enquanto o Stuttgart perde a chance de encostar mais na parte de cima.