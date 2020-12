Wolfsburg vira em cima do Frankfurt e entra no G4 do Alemão

Abrindo a a 11ª rodada do Campeonato Alemão, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt entraram em campo nesta sexta-feira, no Volkswagen Arena. O time da casa mostrou perseverança para virar o jogo nos últimos minutos e garantir a vitória por 2 a 1.

Os três pontos colocam o Wolfs no G4 temporariamente e jogam pressão para cima do Dortmund e Leipzig, que ainda entram em campo na rodada.

As duas equipes passaram em branco nos quarenta e cinco minutos iniciais. Em partida de muito equilíbrio, o Wolfsburg conseguiu ter a posse de bola e criar um volume maior, mas faltou balançar a rede.

Na segunda etapa, as duas equipes precisaram de uma ajuda para conseguir anotar gols. Os visitantes saíram na frente com a conversão de pênalti de Dost, aos 18 minutos. Mais tarde foi a vez do Wolfs, com Weghorst, converter a penalidade máxima e empatar a partida.

O time da casa seguiu na luta e, aos 43 minutos – de novo ele – Weghorst apareceu para aproveitar a assistência de Schlager e presentear os três pontos para o Wolfsburg.

A derrota do Frankfurt coloca um ponto final na sequência de cinco empates consecutivos no Campeonato Alemão, mas mantém a equipe no meio da tabela.