WoW: Shadowlands bate o recorde de jogo mais vendido no PC em 24h

Não é segredo que World of Warcraft é um dos jogos de maior sucesso em todos os tempos, mas a sua oitava expansão ajudou o épico MMORPG da Blizzard a quebrar um recorde invejável: WoW Shadowlands tornou-se o jogo para computador que vendeu mais rápido em suas primeiras 24 horas!

Contando a partir do dia 23 de novembro, quando aconteceu o seu lançamento oficial, foram mais de 3.7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, superando com folga o antigo recordista que, curiosamente, também era um jogo da Blizzard: Diablo III, que teve 3.5 milhões de unidades vendidas no dia de lançamento.

Agora dono do recorde histórico absoluto, Shadowlands também ajudou a franquia a ganhar bastante fôlego: o tempo total que os jogadores passaram em Azeroth quase dobrou em relação ao mesmo período no ano passado, e foi o maior tempo de jogo registrado nos últimos 10 anos!

Ainda mais impressionante, WoW registrou e manteve o seu maior número de assinantes mensais ou de longo prazo desde os meses que antecederam o lançamento de Shadowlands até o seu lançamento, batendo as marcas registradas logo antes e depois da chegada de todas as outras expansões lançadas na última década!

Vale lembrar que hoje mesmo começa a temporada 1 de Shadowlands com a abertura dos portões para a sua primeira raide, o Castelo de Nathria, que pode ser jogada nas dificuldades normal e heroica.