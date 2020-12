Xbox Games With Gold de janeiro traz Little Nightmares, Dead Rising e mais

O Natal nem chegou e a Microsoft já revelou quais são os presentes que os fãs vão receber em janeiro. Divulgada hoje (22), a lista dos jogos gratuitos do serviço Xbox Games With Gold de janeiro tem Little Nightmares e Dead Rising Remastered no Xbox One, The King of Fighters XIII no Xbox 360 e Breakdown de Xbox Original (todos retrocompatíveis no Xbox Series X/S e Xbox One). Todos eles são brindes para assinantes da Live Gold.

Para quem não conhece os títulos, Little Nightmares é um jogo de plataforma macabro (e bem pesado) da Bandai Namco, Dead Rising é o game de zumbis mais descontraído da Capcom, The King of Fighters XIII é o último título de luta da franquia a ser em 2D e Breakdown é um game de ação em primeira pessoa lançado para o primeiro Xbox. Confira abaixo:

Little Nightmares (Xbox One) – gratuito entre 1º e 31 de janeiro de 2021

– gratuito entre 1º e 31 de janeiro de 2021 Dead Rising Remastered (Xbox One) – gratuito entre 16 de janeiro e 15 de fevereiro de 2021

– gratuito entre 16 de janeiro e 15 de fevereiro de 2021 The King of Fighters XIII (Xbox 360) – gratuito entre 1º e 15 de janeiro de 2021

– gratuito entre 1º e 15 de janeiro de 2021 Breakdown (Xbox Original) – gratuito entre 16 e 31 de janeiro de 2021.

E aí, gostou dos jogos gratuitos do Xbox Games With Gold de janeiro? Esperava mais? Deixe seu comentário abaixo!