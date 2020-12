Xiaomi Air 2 Pro recebe atualização de firmware para corrigir bugs

Atendendo a pedidos dos usuários, a Xiaomi lançou uma atualização de firmware para o Xiaomi Air 2 Pro. O objetivo do update é corrigir os vários bugs encontrados pelos consumidores que adquiriram o fone de ouvido bluetooth da marca chinesa.

Em especial, a atualização soluciona os problemas com o cancelamento de ruído. Com isso, houve uma otimização da qualidade dos efeitos de som, melhorando a questão do volume e corrigindo a falha que deixava vazar ruídos de vento no modo ANC.

Xiaomi Air 2 Pro.Fonte: Gizmochina/Reprodução

Conforme aponta o site chinês ITHome, a atualização também corrige a falha que costumava ocorrer quando os usuários trocavam entre o modo ANC e o comum. Tal problema foi alvo de diversas reclamações no lançamento do fone.

Em relação às conexões, o update corrigiu o bug que não permitia o uso do fone quando a bateria estava abaixo de 10%. Além disso, o problema que deixava os microfones mudos durante as chamadas telefônicas parece ter sido eliminado.

Por fim, segundo os usuários chineses, outras falhas como o cancelamento de ruído com som abafado foram solucionadas. Dessa forma, o fone de ouvido bluetooth deve cumprir efetivamente as promessas que foram feitas antes do lançamento.

Atualização internacional

A atualização de firmware do Xiaomi Air 2 Pro foi lançada exclusivamente na China. Por enquanto, a fabricante não revelou quando ela será disponibilizada para os modelos comercializados fora do país asiático. Entretanto, isso deve acontecer muito em breve.