Xiaomi lança Mi Reader Pro, novo concorrente do Kindle Oasis

A Xiaomi deu mais uma investida no mercado de e-readers. Após lançar um leitor de ebooks em 2019, a companhia apresentou recentemente o Mi Reader Pro, dispositivo que possui funções de uso avançadas e rivaliza dom o Kindle Oasis, solução mais completa da Amazon para o mercado de livros.

Enquanto o primeiro e-reader da Xiaomi apostava em um design compacto, o Mi Reader Pro segue outro caminho. O produto traz uma tela e-ink de 7,8 polegadas com densidade de pixels de 330 ppi e LEDs que entregam 24 níveis de iluminação.

O e-reader da Xiaomi permite ajustar a tonalidade de cor da telaFonte: Xiaomi

O produto também conta com customização de tonalidade de cor do display, mas o grande destaque do produto é uma função de pesquisa por voz. A ferramenta utiliza a inteligência artificial Xiao AI para facilitar a navegação e a busca de conteúdos no e-reader.

Bateria e armazenamento

Em seu interior, o Xiaomi Mi Reader Pro conta com 2 GB de memória RAM e 32 GB para armazenamento. A bateria do dispositivo é de 3.200 mAh e promete entregar até 70 dias de uso longe da tomada.

O sistema do Mi Reader Pro inclui o WeChat e o BaiduFonte: Xiaomi

O produto vem com processador de quatro núcleos e usa um sistema baseado no antigo Android 8.1 Oreo, que também é usado no primeiro Mi Reader. A solução suporta formatos de arquivos conhecidos, incluindo txt, epub, pdf e documentos do Word.

Na parte de conexões, o produto conta com Wi-Fi e Bluetooth 5.0. O Mi Reader Pro também vai um pouco além dos livros digitais suporta plataformas conhecidas na China, como o mensageiro WeChat e o buscador Baidu.

Preço e disponibilidade

O rival do Kindle Oasis está disponível para compra somente na China. O leitor de ebooks pode ser encontrado em e-commerces do país custando CNY 1.299, cerca de R$ 1.015, mas algumas lojas já oferecem descontos no dispositivo.

Em grau de comparação, o Kindle Oasis pode ser adquirido no Brasil por valores na casa dos R$ 1.090 por meio da Amazon, que oferece frete grátis para o produto.