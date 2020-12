Xiaomi Mi 11 também virá sem carregador na caixa

Com lançamento previsto para o dia 28 de dezembro, o Xiaomi Mi 11 será o próximo modelo de celular a chegar ao mercado sem carregador na caixa. A confirmação partiu do próprio CEO da empresa, Lei Jun.

Por meio de uma publicação na rede social chinesa Weibo, o executivo justifica o motivo da caixa do novo flagship ser tão fina – e parecida com a do iPhone 12. Jun explica que, assim como o mais recente celular da Maçã, o modelo chinês virá sem o acessório para ajudar a preservar o meio ambiente.

“O Xiaomi Mi 11 será apresentado oficialmente com uma embalagem totalmente nova, muito leve e fina. Por trás da ‘magreza’, tomamos uma decisão importante: em resposta ao chamado da tecnologia e da proteção ambiental, o Mi 11 não terá o carregador incluído. Hoje, todo mundo tem muitos carregadores ociosos”, diz parte da publicação.

O CEO da Xiaomi segue dizendo que a empresa está ciente de que a decisão pode não ser compreendida pelos usuários e que deve gerar reclamações. “Existe uma solução melhor entre a prática da indústria e a proteção ambiental? Na próxima segunda-feira, falaremos na entrevista coletiva”, finalizou Jun.

Parece que o jogo virou, não é mesmo?

Apesar do apelo ambiental ser exatamente o mesmo usado pela Apple – primeira empresa a tirar o carregador da caixa –, a Xiaomi foi uma das concorrentes que tirou sarro da Maçã.

Logo após o lançamento do iPhone 12, o perfil principal da Xiaomi no Twitter ressaltou que seus aparelhos ainda terão o carregador na embalagem. A companhia aproveitou a oportunidade para divulgar o Mi 10T Pro.

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

A Samsung foi outra empresa que também precisou voltar atrás na zoeira: pouco antes do lançamento do Galaxy S21, que deve acontecer no dia 14 de janeiro, a empresa tirou do ar um post em que cutucava a Apple pela falta de carregador na caixa do iPhone. Isso porque a sul-coreana deve adotar a mesma estratégia nos seus próximos flagships.