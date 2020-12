Yago Felipe analisa derrota do Fluminense para o São Paulo no Maracanã

O Fluminense não resistiu ao líder São Paulo e perdeu, neste sábado, no Maracanã, por 2 a 1. O Tricolor Carioca continua sem vencer sob o comando do técnico Marcão (duas derrotas e um empate). Yago Felipe analisou a derrota para o rival paulista e apontou o caminho para o time voltar a ganhar.

“Hoje faltou o detalhe, contra uma equipe que vem muito bem. Vacilamos em algumas bolas. Infelizmente, pecamos neste sentido. Não pode vacilar. Não conseguimos converter a situação que criamos. Agora é trabalhar. Temos jogo no começo do ano. Trabalhar cada vez mais para voltar a vencer o mais rapidamente possível”, analisou Yago Felipe.

O Tricolor Carioca saiu atrás do placar, após uma atuação ruim no primeiro tempo. Na etapa final, o Fluminense melhorou e empatou com Fred. Porém, quando vivia um bom momento na partida, Brenner voltou a aparecer e marcou de novo, decretando a derrota do Flu.

Fluminense não emplaca na briga por Libertadores

O terceiro jogo sem vencer atrapalha ainda mais os planos do Fluminense na briga por uma vaga para a Libertadores de 2021. Com a derrota para o São Paulo, o Tricolor Carioca pode ver os rivais abrirem vantagem e também pode cair uma posição, caso o Santos vença.

Após a saída de Odair Hellmann, o Fluminense ainda não venceu. Com Marcão, foram duas derrotas (já havia perdido para o Atlético-GO) e um empate, com o Vasco.

O Fluminense, com 40 pontos, está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Fluzão volta a campo no dia 6, para enfrentar o rival Flamengo, no Maracanã.