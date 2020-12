YouTube lança novos recursos para ‘Estreias’

O YouTube apresentou, nesta quarta-feira (2), três novos recursos para a ferramenta “Estreias”, lançada em 2018 com o objetivo de otimizar as possibilidades de geração de receitas com vídeos. As novidades prometem deixar a plataforma ainda mais interativa para criadores de conteúdo, editores e artistas.

Uma das novas funções é o redirecionamento ao vivo, uma espécie de “esquenta” para o próximo lançamento do canal. Com este pré-show, o usuário cria um espaço para interagir com o público, gerar empolgação e criar engajamento, momentos antes de levar ao ar a sua nova produção.

Redirecionamento ao vivoFonte: YouTube/Divulgação

Segundo o serviço de vídeos da Google, este novo recurso foi testado ao longo dos últimos meses com BTS, Justin Bieber, Cardi B, New York Comic-Con e We Are One Film Festival, antes de ser liberado para o público. A companhia disse ter se surpreendido com os bons resultados.

TrailersFonte: YouTube/Divulgação

Já com o recurso de trailers, os criadores podem disponibilizar um vídeo pré-gravado para deixar o público no clima da estreia principal. Com duração variando de 15 segundos a 3 minutos, os trailers serão exibidos antes dos lançamentos, permitindo cativar os espectadores e incentivá-los a ativar o lembrete para conferir a sua nova criação.

Contagem regressiva personalizada

A terceira novidade anunciada é o vídeo personalizado de contagem regressiva. Conforme o YouTube, a ferramenta terá mais opções de temas, para que você possa escolher o mais alinhado aos assuntos abordados em seu canal.

O novo conjunto de temas personalizados trará animações para atender aos mais variados estados de espírito, seja com uma pegada mais calma, dramática, esportiva ou divertida, preparando o público para assistir ao seu próximo lançamento.

Novas opções de temas para contagem regressivaFonte: YouTube/Divulgação

Estes novos temas para a contagem regressiva estarão disponíveis nos próximos meses, enquanto os trailers e o redirecionamento ao vivo já começaram a ser liberados, chegando primeiro aos canais qualificados, que tenham pelo menos 1 mil assinantes.