YouTube recebe suporte para lives com HDR

O YouTube revelou que agora suporta transmissões ao vivo com tecnologia HDR. A novidade é um grande salto para o site, que se torna a primeira entre as grandes plataformas de vídeo a trazer High Dynamic Range em lives.

As transmissões ao vivo do YouTube suportam cores com mais profundidade nos padrões HDR10 e HLG. Para realizar uma live com a função, o usuário precisa utilizar um dos poucos encoders que já é compatível com a novidade — confira a lista neste site.

Os conteúdos em HDR contam com um marcador que fica ao lado da resoluçãoFonte: Android Police

Para quem pretende assistir às transmissões ao vivo com HDR, basta ter um dispositivo compatível com a tecnologia. O padrão de imagem já está presente em Smart TVs, PCs e smartphones Android. O Chromecast Ultra também consegue realizar streaming com High Dynamic Range.

O usuário pode verificar se a transmissões ao vivo está acontecendo em HDR ao acessar o menu de qualidade do vídeo. As lives com a função habilitada contarão com o marcador “HDR” logo ao lado do indicador de resolução.

As lives em HDR chegam bem tarde em comparação ao suporte do recurso em vídeo gravados. O site da Google reproduz uploads com High Dynamic Range desde 2016. No mesmo ano, a empresa também começou a liberar transmissões ao vivo em 4K na plataforma.

Nos últimos meses, a Google também aprimorou a exibição de vídeos em dispositivos da Apple. A empresa liberou a resolução 4K no app do YouTube para Apple TV e também trouxe suporte para HDR no iPhone 12 em conteúdos gravados.