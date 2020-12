Yuri Alberto fala sobre gol polêmico e possibilidade de recuperação do Internacional

A vitória do Internacional sobre o Botafogo por 2 a 1, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por uma arbitragem polêmica. O gol que sacramentou o triunfo colorado, anotado por Yuri Alberto, foi o que gerou a maior confusão e um alto número de reclamações.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o lateral-direito Kevin, do Botafogo, vacilou e cobrou falta no campo de defesa nos pés do atacante do Inter, que ficou na cara de Diego Cavalieri e balançou as redes. Como estava de costas e não viu o lance, o árbitro Caio Max Augusto Vieira anulou o tento, alegando que o jogador alvinegro não teve a intenção de bater a falta. Após uma longa consulta no VAR, o gol foi validado.

“A partir do momento em que ele parou a bola e tocou, fiquei olhando para a bola e para o bandeira. O bandeira me acompanhou, então chutei. Foi um lance muito rápido, todo mundo falou ‘chuta, finaliza, depois a gente olha’. Eu fui, finalizei e foi gol”, contou Yuri Alberto.

A vitória do Internacional sobre o Botafogo foi a primeira sob o comando do técnico Abel Braga no Beira-Rio e no Brasileirão. O resultado também colocou a equipe de volta no G6 da competição, zona que garante vaga na próxima Libertadores. Para Yuri Alberto, o triunfo pode marcar o fim do pior momento do clube na temporada

“Pode (recuperar a confiança do Inter). Essa vitória vai ser muito importante para gente, para que quem não acredita no Inter, comece a acreditar”, disse.

Agora, o Colorado é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Antes da partida desta sábado, o time vinha de sete duelos consecutivos sem vitória na competição. Com as recentes eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Inter terá apenas o torneio nacional em disputa pelo restante da temporada.