Zagueiro do Flamengo acumula erros defensivos: um a cada 100 minutos

A presença de Gustavo Henrique entre os titulares diante do RaciNg (ARG), nesta terça, gerou repercussão entre os torcedores do Flamengo assim que divulgada a escalação. Um dos jogadores mais questionados pela Nação, o zagueiro acabou falhando no gol do time argentino, e, após o 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro acabou eliminado nos pênaltis nas oitavas de final da Libertadores. Segundo o aplicativo SofaSocre, foi a quinta falha defensiva do camisa 2 nas últimas sete jogos: três erros capitais, um pênalti e um gol contra.

+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Desta forma, Gustavo Henrique tem um histórico recente de um erro defensivo a cada 100 minutos em campo. O momento vivido pelo atleta – contratado pelo Flamengo nesta temporada – não é positivo desde antes da chegada de Rogério Ceni. Contudo, em seus primeiros jogos no comando rubro-negro, o treinador tem optado pelos atletas mais experientes, em especial no sistema defensivo.

Recentemente, Ceni justificou o voto de confiança dado a GH e Léo Pereira,

– Por que eu acho que não podemos abandonar uma dupla de zaga que já se mostrou muito consistente em seus clubes anteriores. Não posso esquecer deles – explicou Ceni, sobre a opção por Léo e Gustavo, em 14 de novembro.