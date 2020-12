Zaracho sofre estiramento e vira desfalque para o Atlético-MG

O Atlético-MG ganhou um desfalque para a sequência do Brasileirão e por tempo indeterminado. O argentino Zaracho foi diagnosticado nesta segunda-feira com um estiramento na coxa esquerda. O atleta já iniciou a fisioterapia.

Zaracho se machucou no último sábado, na vitória do Galo diante do Coritiba por 2 a 0. O argentino foi substituído ainda no primeiro tempo de jogo com dores.

Ainda sem previsão de retorno, como divulgado pelo clube, o meio-campista já iniciou o tratamento com a fisioterapia.

Assim como os demais times, o Atlético ganha uma folga no calendário de duas semanas até a sequência do Brasileirão. O Galo volta a campo somente no dia 11 de janeiro, contra o RB Bragantino.