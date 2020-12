Zé Ricardo rejeita a oferta do Vasco; Vanderlei Luxemburgo vira o favorito

A negociação entre Vasco e Zé Ricardo foi mal sucedida. O treinador não deverá voltar a São Januário para comandar o time no final do Campeonato Brasileiro deste ano – que termina em fevereiro de 2021. Tal informação foi publicada primeiramente pelo site “Ge”. Após certa surpresa com a negativa, o Cruz-Maltino, agora, tenta encontrar um novo treinador. O favorito de momento é Vanderlei Luxemburgo.

Zé Ricardo recusou a investida vascaína e, pela apuração do LANCE!, o momento de transição entre gestões no clube pesou. Alexandre Campello é o presidente até a segunda quinzena de janeiro, quando Jorge Salgado assume. Neste meio tempo, junto da demissão de Ricardo Sá Pinto, o diretor executivo de futebol, Alexandre Mazzuco, foi demitido. Alexandre Pássaro chegará.

Vanderlei Luxemburgo foi o técnico que comandou o Vasco na campanha de recuperação e que resultou na fuga da degola até antes da última rodada no ano passado. O último trabalho dele foi no Palmeiras, nesta temporada.

O próximo desafio do Vasco é contra o Atlético-GO. A partida será no dia 7 de janeiro, em Goiânia.