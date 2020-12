Zé Roberto congratula Santos por classificação na Libertadores e é criticado por torcedores do Palmeiras

O ex-jogador Zé Roberto esteve na terça-feira com o elenco do Santos para fazer uma palestra antes da partida contra o Grêmio. A conversa parece ter dado certo, já que a equipe goleou o Tricolor Gaúcho e selou a classificação para a semifinal da Copa Libertadores.

Após a classificação selada para a próxima fase, Zé Roberto publicou uma foto em sua conta no Instagram parabenizando o clube santista. Entretanto, torcedores do Palmeiras, último clube do meia antes de se aposentar, não gostaram nada da homenagem e questionaram o ex-atleta, que atuou com a camisa do Santos em 2007.

Confira alguns comentários:

Zé Roberto foi criticado por torcedores do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Aposentado desde o fim de 2017, Zé Roberto trabalha para o Palmeiras desde então. De 2018 até 2019, o ex-meia atuou como dirigente e era responsável pelo elo entre jogdores e a diretoria. Depois, chegou a trabalhar como embaixador do clubee, recentemente, assinou com o Grupo Globo para ser comentarista em atrações da programação dos canais.