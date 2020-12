Zeca descobre crime de Ritinha e ‘janta a sereia’ com gosto · .

Zeca (Marco Pigossi) finalmente descobrirá que Ritinha (Isis Valverde) é bígama em A Força do Querer. Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima sexta (1º), o caminhoneiro dará início ao processo de seu divórcio. Ele saberá por sua advogada que a “sereia” da novela das nove também casou de papel passado com Ruy (Fiuk) e decidirá processá-la.

“Ela é bígama, não se pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo”, dirá a especialista em leis no meio do atendimento de seu cliente. Feliz da vida, o namorado de Jeiza (Paolla Oliveira) se sentirá vingado pela vergonha que a nortista o fez passar na fictícia cidade de Parazinho.

“É crime, de crime mesmo? De botar a pessoa na prisão?”, indagará o filho de Abel (Tonico Pereira). A especialista confirmará que sim. “Égua, pro marido né? Para esse tal de de Ruy, né?”, indagará o galã, de olho na ruína do desafeto.

“Não, Zeca. Pra Rita. A não ser que esse Ruy já tenha conhecimento de que ela era casada antes de casar com ele. Aí, sim, aí ele pode ser processado”, responderá a advogada. O sobrinho de Nazaré (Luci Pereira) dará a certeza de que o playboy sabia do enlace dos dois quando decidiu roubar a “sereia” do altar no dia de seu casamento.

“Perfeito, então vamos começar desse ponto. É um caso de bigamia!”, finalizará a especialista pronta para processar Ritinha pelo crime. Zeca também se animará com a possibilidade de se vingar da ex-mulher.

Ritinha (Isis Valverde) será desmascarada

Resumo da semana

Segunda, 28/12 (Capítulo 85)

Eugênio leva Irene para casa, e Caio desconfia. Rubinho mostra o laboratório para Sabiá. Jeiza encontra o carregamento de armas de Sabiá. Os policiais invadem o barraco onde Bibi está com Rubinho. Jeiza conta a Caio que Bibi está abrigada com Rubinho no Morro do Beco.

Ritinha vê Cibele tentando se aproximar de Ruyzinho e pensa em pedir para Ruy fazer o exame de DNA no filho. Irene inventa uma desculpa para não ir com Eugênio à casa de Heleninha. Ivana é atacada na rua, e Nonato a ajuda. Dantas tenta descobrir as intenções de Garcia na empresa.

Bibi se oferece para pegar um carregamento de armas com um contato de Rubinho. Irene tenta descobrir com Caio alguma informação sobre Garcia. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Eugênio pensa em Joyce. Ruy avisa que não fará exame de DNA. Bibi se enfurece quando vê Jeiza chegar com Aurora em sua casa.

Terça, 29/12 (Capítulo 86)

Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Silvana e Stella conspiram contra Irene. Jeiza e Zeca se enfrentam. Caio pede a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi negocia as armas com um homem. Silvana conta seu plano para Joyce. Leila decide se separar de Caio. Abel sente ciúme de Mere. Ritinha solicita a Zeca os papéis do divórcio.

Ruy conversa com Amaro sobre sua experiência com o índio. Cibele pega a chupeta de Ruyzinho sem que Joyce perceba. Dedé reencontra Rubinho. Ivana comenta com Simone que começará a tomar hormônios. Cibele conta a Shirley que enviou a chupeta de Ruyzinho para ser analisada em uma clínica.

Quarta, 30/12 (Capítulo 87)

Cibele afirma a Shirley que não quer mais saber de Ruy. Ritinha promete se vingar de Cibele. Caio pede a Jeiza que o mantenha informado sobre Rubinho e Bibi. Bibi é parada por dois policiais, e eles encontram o dinheiro que ela recebeu de Rubinho. Stella entrega a Eugênio as passagens para a sua viagem com Irene.

Zeca vê Jeiza chegar em casa com Caio e fica irritado. Dantas faz algumas descobertas sobre Mira e decide falar com Silvana. Ivana começa a aplicar os hormônios. Ruy se irrita ao ver Ivana no bar com roupas masculinas. Nonato leva Ivana até sua casa.

Quinta, 31/12 (Capítulo 88)

Nonato mostra as roupas de Elis Miranda para Ivana e explica que ela precisa estar preparada para fazer sua transição. Silvana implora a Dantas para não comentar com ninguém o que descobriu sobre Mira. Joyce pede a Ruy para conversar com a irmã. Garcia vai falar com Joyce e a deixa furiosa ao confundir Ivana com um rapaz. Bibi diz a Aurora que tentará salvar sua família.

Garcia exige conhecer Irene, e Eugênio o convida para ir ao apart com ele. Edinalva mente para conseguir convencer Zeca a conceder o divórcio a Ritinha. Caio manda flores para Jeiza, e Zeca fica enciumado. Joyce sai para jantar com Leandro.

Irene ouve Eugênio chegar com Garcia e se desespera. Irene se esconde no apartamento de Caio. Mira liga para Irene, e Eugênio atende. Irene inventa uma desculpa para explicar sua ausência para Eugênio. Zeca provoca Jeiza. Eugênio vê Joyce com Leandro no restaurante e fica incomodado.

Sexta, 1º/1 (Capítulo 89)

Caio encontra um brinco em seu apartamento e acredita ser de Leila. Rubinho afirma a Bibi que quer juntar muito dinheiro antes de eles irem embora. Garcia toma uma decisão e pede para reunir toda a família. Eurico exige que Dantas arrume um jeito de anular o documento assinado por Garcia. Cibele confirma para Ruy que pegou a chupeta de Ruyzinho.

Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama. Zeca e Jeiza se beijam. Junqueira vê Caio e Bibi se beijando e conta para Heleninha. Jeiza vai com Alan para o aeroporto. Ivana confidencia a Joyce sobre as mudanças que acontecerão com ela.

Silvana inventa uma desculpa para pegar dinheiro com Eurico. Caio entrega o brinco a Irene e fica intrigado com a resposta dela. Caio se decepciona com Bibi. Começa a reunião na casa de Heleninha. Cibele pega o resultado do DNA de Ruyzinho.

Sábado, 2/1 (Capítulo 90)

Shirley tenta convencer Cibele a não mostrar o resultado do exame para Ruy. Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer dizer. Silvana perde no cassino, mas não para de jogar. Garcia anuncia sua decisão, e todos ficam surpresos. Zeca combina com Erica de irem encontrar Jeiza nos Estados Unidos. Nonato e Dita se preocupam com Silvana.

Zeca avisa a Jeiza que a encontrará em Los Angeles. Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão. Ruy reclama de Joyce continuar saindo com Leandro. Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira. Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa.

Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora. Eurico reclama da ausência de Silvana. Ritinha provoca Zeca. Elvira conversa com Heleninha sobre Garcia. Eurico decide ligar para a polícia para encontrar Silvana.

Os capítulos de A Força do Querer são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

