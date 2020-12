Zeca tem reação inesperada com volta de ‘fantasma’ · .

Zeca (Marco Pigossi) receberá uma surpreendente notícia em A Força do Querer. Depois de crescer achando que sua mãe está morta, o caminhoneiro encontrará Almerinda (Fafá de Belém) discutindo com Abel (Tonico Pereira). Mesmo depois de muitos anos, a sumida reconhecerá o rapaz. “Zequinha? Eu sou tua mãe”, dirá. Em choque, o noivo de Jeiza (Paolla Oliveira) não conseguirá dizer nada no momento emocionante.

O encontro entre mãe e filho está previsto para acontecer a partir do próximo dia 21. Na ocasião, os personagens estrarão comemorando o dia de São João, e Nazaré (Luci Pereira) fará uma festa típica em seu restaurante.

No meio da comemoração, o genro de Cândida (Gisele Fróes) dará falta do pai e irá até a casa do veterano para procurá-lo. Neste momento, Zeca encontrará Almerinda e Abel em pé de guerra. Ele tentará intervir na situação, mas será impedido pela personagem de Fafá de Belém: “Zequinha? Eu sou tua mãe”.

Com ódio da ex-mulher, Abel tentará impedir que a ex abrace o moreno. “Não, mentira dela, Zeca. Ariranha não tem filho gente, não”. Porém, o amor de mãe será mais forte, e ela conseguirá matar a saudade do filho com um abraço.

Conversa com Jeiza

O caminhoneiro só conseguirá expressar seus sentimentos sobre a mãe em um conversa com Jeiza. A policial descobrirá sobre a volta do “fantasma” da sogra e ficará preocupada com o nortista. “Como é que você tá?”, perguntará.

“Tô amarelo de susto. Passei a vida toda achando que não tinha mãe, que ela tava morta. Mas de repente ela não tá morta, e ainda aparece na minha frente desse jeito”, retrucará, sem entender o que terá acontecido na casa do pai.

“Não foi bom conhecer ela?”, perguntará a loira, tentando ver o lado bom da situação. Porém, Zeca não saberá responder. Quieto, ele refletirá a noite toda sobre a repentina volta de uma mãe que nunca conheceu.

Fogo nas ventas

Abel não se mostrará nada feliz com a volta da ex-mulher. Com ódio de ter sido abandonado com o filho pequeno para que a personagem de Fafá de Belém pudesse seguir a vida de artista, ele ficará inconformado por a veterana ter encontrado Zeca depois de todos esses anos.

“Já aconteceu, não adianta ficar dando murro em ponta de faca”, pedirá Nazaré, preocupada com o estado de saúde do irmão. Mas o personagem de Tonico Pereira não dará o braço a torcer: “Dividir meu Zequinha com ela? Não aceito mesmo”, retrucará, bravo.

“Ela é a mãe do Zeca, mesmo ela não prestando. E foi tu que escolheste”, finalizará a tia do caminhoneiro, tentando colocar algum juízo na cabeça do irmão. Ainda furioso, Abel se negará a respeitar Almerinda.

