Zelda: Breath of the Wild – fã cria DLC de Super Mario 64

É um consenso que The Legend of Zelda: Breath of the Wild é um dos melhores jogos da década passada, mas mesmo após quatro anos de seu lançamento, ele teve poucos DLCs para complementar sua história. Não que ele precise de mais, só que seria legal ver algo diferente no mundo de Hyrule.

Talvez com um pensamento parecido, um fã conhecido apenas como Waikuteru decidiu fazer seu próprio DLC para o jogo na forma de um mod. Apelidada de “Throwback Expansion”, esse mod é totalmente inspirado por Super Mario 64 e conta com uma fase bem parecida com a Whomp’s Fortress, só que recriada na engine de Zelda.

O mod baseado neste clássico do Nintendo 64 coloca o herói Link para lutar contra inimigos equivalentes aos Goombas de Mario e pegar fragmentos de estrelas, que seriam as moedas do game original.

Caso tenha achado interessante, dá para conferir uma prévia desse mod no vídeo acima, liberado pelo próprio Waikuteru em seu canal do YouTube. O plano do fã é liberar o conteúdo de graça no dia 25 de dezembro, ou seja, um ótimo presente para quem ama duas das franquias mais famosas da Nintendo.

É claro que só é possível usar esse mod se você estiver jogando o game em um emulador no PC, já que não dá para fazer modificações de forma tão simples no Nintendo Switch ou no Wii U. E você gostou do mod? Comente se acha que seria interessante ver DLCs reais nesse estilo em The Legend of Zelda: Breath of the Wild.