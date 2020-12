Zendaya comenta sobre Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha 3

O mistério sobre as prováveis participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield no novo filme do universo cinematográfico da Marvel, Homem-Aranha 3, continua a ganhar alguns capítulos.

Quem se pronunciou desta vez foi a atriz Zendaya, intérprete da personagem Michelle Jones nos filmes do super-herói e estrela da serie Euphoria. Ela foi questionada pelo apresentador de TV Jimmy Kimmel em uma entrevista sobre a possibilidade de termos três versões diferentes do Homem-Aranha no filme.

“O filme se chama Homem-Aranha 3 por que teremos três Homens-Aranha no filme?”, questionou o apresentador. “Eu não posso nem confirmar, nem negar”, respondeu Zendaya.

Kimmel ainda insistiu em tirar alguma informação da atriz, que contou que a equipe de produção do filme teve um jantar de Ação de Graças. “Foi com os Homens-Aranha?”, perguntou Kimmel. Zendaya quase confirmou, mas acabou escapando mais uma vez da resposta: “Sim… não posso dizer isso. Você quase… Isso foi bom!”, respondeu a atriz, sorrindo para o apresentador.

A resposta de Zendaya pode ser conferida no vídeo abaixo a partir dos 5 minutos:

A presença de Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha 3 seria a confirmação de que teríamos um “Aranhaverso” nos filmes da Marvel/Sony. Maguire interpretou o herói em três filmes, entre 2002 e 2007. Garfield assumiu o papel nos filmes de 2012 e 2014. Em 2016, Tom Holland fez sua estreia no personagem no MCU.

Os três “Homens-Aranha” do cinema poderiam se reunir através do conceito de Multiverso que será implantado na Fase 4 dos filmes da Marvel.

Vale lembrar também que o ator Jamie Foxx, que viveu o vilão Electro no filme de 2014 com Garfield, já foi confirmado em Homem-Aranha 3, no mesmo papel vivido anteriormente.