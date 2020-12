Zenimax Online Studios, de TES Online, trabalha em nova IP AAA

Segundo mensagem postada nas redes sociais do desenvolvedor Quentin Cobb (ex-Sony, Daybreak Games e Naughty Dog), a Zenimax Online Studios está trabalhando em uma nova IP Triple A.

Na última segunda-feira (7), o dev Quentin Cobb compartilhou uma mensagem com seus seguidores, confirmando que será o novo designer de jogos sênior da Zenimax Online Studios na sede de San Diego, Califórnia. Dessa forma, Cobb irá se juntar ao diretor de criação veterano Ben Jones na publicação de uma “IP AAA não anunciada”.

I am happy to announce that I’ve joined @ZeniMax_Online as a Sr. Designer working with my good friend Ben Jones (@Bagelbeard) on a new, unannounced AAA IP! I’m thrilled this is finally happening and wanted to share a few details.??1/4 pic.twitter.com/YBU9YvCenM

— Quentin Cobb (@QTrainCobb) December 7, 2020