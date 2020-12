Zhongli de Genshin Impact é confirmado como personagem de suporte

Muitos jogadores interessados em Genshin Impact não pareciam entender o motivo de Zhongli ser considerado um personagem de cinco estrelas, ou seja, um dos mais fortes do jogo. Afinal, suas habilidades e dano causado nos inimigos eram bem ruins em comparação com outros personagens da mesma categoria.

Para resolver essa dúvida, a desenvolvedora miHoYo explicou no Twitter que este personagem foi criado com o intuito de oferecer suporte aos outros e não para causar dano puro. A intenção do estúdio sempre foi de ter mecânicas diversas que fizessem com que diferentes personagens se complementassem.

Dear Travelers,

We have recently received a lot of feedback from Travelers regarding issues with the character Zhongli.

We’d like to take this opportunity to have a conversation with everyone — to share our thinking on Zhongli:https://t.co/rorKTn4ILD#GenshinImpact #Zhongli pic.twitter.com/XzzczB0pC0

— Paimon (@GenshinImpact) December 7, 2020