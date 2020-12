Zidane diz viver momento mais difícil no Real Madrid, não se coloca como ‘intocável’, mas garante respaldo ‘do clube e de todos’

Zinedine Zidane assegurou que nunca se sentiu “intocável”, mas mantém que continua sentindo o respaldo do clube e dos jogadores do Real Madrid, ainda que viva um dos seus momentos mais complicados como treinador.

O time merengue conseguiu apenas um ponto nas três últimas partidas de LaLiga diante de Alavés, Villarreal e Valencia. Além disso, na última terça-feira, o clube colocou em risco sua classificação às oitavas de final da Champions League ao perder por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A ESPN informou que depois dessa derrota, tanto a diretoria, quanto o vestiário seguem confiando no técnico francês, ainda que distintas fontes reconheciam então que existem certas “nuances” que poderiam condicionar seu futuro diante de uma semana em que a equipe disputará três partidas cruciais contra Sevilla, Borussia Monchengladbach e Atlético de Madrid.

Zidane espera que o time madrilenho mude o cenário quando visitará o Sevilla, mas deixa claro que sabe que seu posto nunca esteve assegurado. O duelo será neste sábado, às 12h15 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

“Nunca pensei que era intocável, nem como jogador, nem como treinador. Eu estou aqui para viver isso até o último dia”, declarou Zidane em entrevista coletiva.

2 Relacionado

Perguntado se ainda sente respaldo do clube, Zidane disse: “Sim, completamente. Do clube e de todos. Não posso estar contente quando perdemos uma partida, os jogadores tampouco. Sabemos disso. É uma sorte poder estar aqui e entregar-se para este clube. Temos que conectar com o que sabemos fazer de bom”.

“Os jogadores querem competir e jogar e sempre demonstraram seu carinho. Sabemos que juntos vamos sair dessa. Quando as coisas não saem, eles são os primeiros que não estão contentes. Em um momento complicado temos que nos juntar todos e seguir o mesmo caminho. Vamos sair dessa, certamente.”

Zidane já superou uma crise de resultados no passado, mas quando foi questionado se é o seu momento mais difícil como treinador do Real Madrid, admitiu: “Certamente, tivemos momentos complicados, hoje é o mesmo. Pode ser a mais forte, mas penso no positivo. Amanhã é outra grande oportunidade e queremos demonstrar que somos uma boa equipe”.

Zinedine Zidane na partida entre Real Madrid e Shakhtar pela Champions League Getty Images

“Sabemos a situação, mas nós queremos tentar competir. É outra oportunidade para mudar o chip. Confio muitíssimo nos meus jogadores. A situação é complicada, passamos muitas vezes por uma situação similar. Amanhã é uma partida para demonstrar o que é o Real Madrid”, afirmou.

“Quando não se ganha partidas é normal que haja críticas. Isso não vai mudar o que penso de meus jogadores e do trabalho que faço todos os dias. Ainda com dificuldades, nós vamos seguir.”

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Sergio Ramos perdeu os últimos jogos diante de Villarreal, Alavés e Shakhtar Donetsk devido a uma lesão no bíceps femoral da perna direita, que ocorreu durante a partida entre Espanha e Alemanha, em 17 de novembro. A baixa do capitão coincidiu com a má imagem da sua defesa nestes confrontos, mas Zidane assegurou que o atleta só jogará em Sevilha se estiver plenamente recuperado.

“Não vamos arriscar nada”, afirmou Zidane. “Se pode estar conosco, vai estar. Não quero um jogador que tenha um problema para que então se cause mais dano. Veremos amanhã o que fazemos. Espero recuperar todos os lesionados o quanto antes, porque eu prefiro ter todos os jogadores”.