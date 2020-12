Zidane enche Real Madrid de elogios após vitória em clássico; Simeone culpa a si mesmo por derrota

O clássico espanhol deste sábado (12) opôs um invicto Atlético de Madrid, líder e único sem derrotas em LaLiga, e um Real Madrid ainda cambaleante na temporada. Em campo, o que se viu foi o contrário, com a equipe de Zinedine Zidane se impondo desde o início, vencendo por 2 a 0 e completando uma semana perfeita, que teve dias antes a classificação às oitavas de final da Champions League.

Nas entrevistas coletivas após a partida, os dois técnicos foram o retrato de seus respectivos times. Zidane mostrou euforia com o resultado positivo, elogiou o tripé de meio-campo formado por Casemiro, Modric e Kroos e exaltou uma atuação consistente do Real Madrid.

Já Simeone preferiu assumir a responsabilidade pelo resultado ruim e pelas mudanças incompreendidas, como as saídas de João Felix e Luis Suárez.

“Fiquei satisfeito com a partida toda, assim como na Champions. Vencemos, e de que forma, um Atlético que não perdia há 26 jogos. Não há que celebrar nada porque não ganhamos nada ainda, mas foi uma boa semana. Vamos desfrutar desse momento”, elogiou Zidane.

Diego Simeone e Zinedine Zidane se cumprimentam antes de Atlético x Real Madrid Getty Images

“Hoje jogamos mal, o treinador não teve lucidez para ver melhor a partida e a equipe não fez o que dela se esperava. Fomos mal no primeiro tempo, eles pressionaram bem. Levo aprendizados importantes da derrota, coisas que devemos melhorar e em que eles foram superiores. É seguir trabalhando”, lamentou Simeone.

O Atlético segue na liderança do campeonato, com 26 pontos e um jogo a mais que Real Sociedad (25), Real Madrid (23) e Villarreal (21), que parecem os principais concorrentes de momento. O Barcelona é apenas o 9º colocado, com 14.