Zidane fala sobre situação de Marcelo e vê Atlético de Madrid como favorito a título de LaLiga: ‘Estão demonstrando isso’

Zinedine Zidane voltou a classificar como “final” o clássico de sábado entre Real Madrid e Atlético de Madrid e admitiu que o rival é o favorito na disputa pelo título de LaLiga. A partida irá ocorrer no Estádio Alfredo Di Stéfano às 17h (de Brasília) deste sábado e terá transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

“Sim, certamente, estão demonstrando isso”, afirmou o francês em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ele ainda destacou que “o que eles fazem em campo é ganhar, sempre foram uma equipe competitiva e estão em primeiro”.

O time merengue vem de uma semana em que conseguiu resultados importantíssimos ao bater o Sevilla fora de casa e depois superar o Borussia Monchengladbach para confirmar a classificação às oitavas de final da Champions League. Agora vem um clássico.

“Aqui só há finais. Falamos sempre de finais. Sabemos a situação.”

O Real está seis pontos atrás do Atlético, que é o líder do campeonato com uma partida a menos. Por isso, Zidane prefere se concentrar em ir pouco a pouco antes de comentar se uma vitória aproximaria o seu time da luta pelo título.

“O que queremos é a cada três dias demonstrar a equipe que somos. Sem pensar que vamos ganhar LaLiga. Em cada partida queremos ganhar. E como competidores que somos vamos tentar. Somos os campeões da liga do ano passado e queremos defender o que ganhamos o ano passado. Estou convencido de nossa entrega em cada partida”, afirmou o técnico.

Zidane ainda falou sobre Marcos Llorente, ex-jogador do Real Madrid, pelo qual fez 39 partidas antes de se transferir ao Atlético em 2019. Hoje, ele é uma peça importante nos Colchoneros.

“Não está me surpreendendo. É um jogador de alto nível que está demonstrando outra faceta que não tinha no Real Madrid. Se sabia que Marcos tinha muita qualidade para jogar e me alegro por ele”, afirmou o francês sobre a nova posição no lado do campo do atleta alvirrubro.

Outro assunto da entrevista coletiva foi a situação de Marcelo e Isco, que têm atuado pouco.

“Sempre vou ter a confiança, ainda mais com estes jogadores. É verdade que não jogaram muito ultimamente, mas contarei com eles certamente. Sempre demonstraram os jogadores que são e o que fizeram aqui. Não têm jogado ultimamente, é certo, mas estão treinando bem e vou contar com todo o grupo.”