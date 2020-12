Zidane foi campeão do mundo com o pai e agora pode ser eliminado da Champions pelo filho

Zinedine Zidane e Lilian Thuram foram destaques da França que conquistou a Copa do Mundo de forma inédita em 1998. Enquanto o meia foi o melhor jogador do mundo daquele ano, o defensor acabou escolhido como terceiro principal atleta do torneio.

A competição foi apenas o ápice para dois dos nomes mais famosos do futebol francês na história. Nomes que voltam a estar presentes em um momento de decisão do esporte nesta quarta-feira, só que em lados opostos.

O Real Madrid, comandado por Zidane, irá a campo no Alfedo Di Stéfano jogando por uma vitória diante do Borussia Monchengladbach, que tem como camisa 10 o atacante Marcus Thuram, filho de Lilian e que tem honrado bastante o prestigiado sobrenome no mundo do futebol.

Nascido em 6 de agosto de 1997, menos de um ano antes de seu pai levantar a taça da Copa do Mundo, Marcus está em sua primeira experiência fora da França, tendo sido contratado pelo Borussia Monchengladbach no meio de 2019 junto ao Guingamp por 9 milhões de euros.

Em sua primeira temporada na Alemanha, o atacante foi o artilheiro do time com 14 gols marcados, além de ter contribuído com oito assistências, sendo o segundo principal garçom do elenco, em 39 partidas disputadas. Na atual campanha, ele soma quatro gols e quatro assistências em 16 jogos.



Dois gols, inclusive, saíram no primeiro duelo entre Gladbach e Real Madrid nesta Champions League, em que os alemães venciam por 2 a 0 em casa até os 41min da segunda etapa, mas os espanhóis buscaram a igualdade.

Em alta, Thuram esteve na última convocação pela seleção francesa e não só atuou como esteve nos três jogos no período, sendo titular em dois deles. Além disso, ele viu seu valor de mercado, segundo o site Transfermarkt, saltar de 9 para 40 milhões de euros desde que chegou ao clube germânico.

Agora, o atacante pode fazer nesta terça-feira com que o nome Thuram não remeta apenas a boas recordações futebolísticas para Zidane.

O Gladbach lidera a chave a com oito pontos, um a mais do que o Real Madrid, que é terceiro colocado por levar desvantagem no confronto direto com o Shakhtar Donetsk. A Inter de Milão aparece na lanterna com cinco pontos em um grupo que todos os times chegam para a rodada final com chances de classificação.