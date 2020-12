Zidane quer reforço e tem ‘dor de cabeça’ para escolher entre Pogba e joia francesa de R$ 306 milhões

Com classificação ameaçada às oitavas da Champions League e mesmo com o Campeonato Espanhol ainda no primeiro turno, o Real Madrid já começar a pensar em 2021. E o meio-campo é um dos assuntos tratados como prioridade por Zinedine Zidane.

De acordo com o jornal espanhol As, dois nomes são os favoritos para o setor merengue: Paul Pogba, do Manchester United, e Eduardo Camavinga, do Rennes. No entanto, é um ou outro.

E, segundo Mino Raiola, empresário de Pogba, o Real Madrid pode se animar. Em declaração ao Tuttosport, o italiano afirmou que o futuro do meia francês não será no Manchester United.

“Posso dizer que acabou para Paul Pogba no Manchester”, disse.

O outro nome na mira de Zidane é do também francês Eduardo Camavinga. O jogador de 18 anos do Rennes, e avaliado em 50 milhões de euros, cerca de R$ 306 milhões, é uma das grandes promessas francesas e é bem visto no clube espanhol, satisfazendo Florentino Pérez, por uma possívels valorização e venda futura.

Eduardo Camavinga durante partida do Rennes pelo Campeonato Francês Getty Images

No entanto, ainda segundo o veículo espanhol, o técnico Zinedine Zidane ainda prefere Paul Pogba por conta de sua experiência.

Pogba é um desejo antigo do Real Madrid. Em maio, o Real Madrid chegou a oferecer quatro jogadores em troca do meia francês. Segundo o The Sun, os atletas foram Odegaard, Lucas Vázquez, James Rodríguez e Brahim Diaz.