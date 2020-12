Zidane rebate pergunta sobre rodízio no Real Madrid: “Vocês me fazem rir”

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostrou incomodado com uma pergunta sobre a falta de rodízio do elenco. Em temporadas anteriores, era comum o comandante merengue ter escalações diferentes ao longo dos jogos, o que não tem ocorrido nas competições atuais.

De acordo com Zidane, todas as decisões que toma têm recebido críticas.

“Vocês me fazem rir, mas com carinho. Se eu rodo, (o questionamento) é porque rodo, se não rodo, é porque não faço. Conto com todos, e a verdade é que ultimamente o time está bem, e todos treinam bem. Há muitos jogos, e todos terão que entrar”, afirmou.

A coletiva do treinador ocorreu na véspera do duelo entre Real Madrid e Granada, pelo Campeonato Espanhol. No momento, os merengues ocupam o segundo lugar com 29 pontos.