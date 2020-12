Zidane reconhece ‘situação complicada’ de Marcelo e fala sobre possível saída do Real Madrid

Isco e, principalmente, Marcelo são jogadores com enorme história dentro do Real Madrid e que vivem a reserva atualmente. Esta realidade foi um dos assuntos na entrevista coletiva do técnico Zinedine Zidane nesta terça-feira, véspera da partida contra o Elche, por LaLiga.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Me dói, porque são jogadores que querem jogar. Todos querem. Claro, Isco e Marcelo, com o que vivemos… São situações complicadas. É a parte ruim do treinador que tenho que assumir. Cada partida tenho que montar uma equipe”, afirmou o treinador francês.

“Os jogadores estão treinando todos bem. São todos muito profissionais e muito sérios. Me alegro de ver a equipe e todos ligados. Eles vão ter oportunidade para jogar e vamos tentar seguir nesta linha.”

Zidane ainda falou sobre uma eventual transferência deles no mercado de janeiro do futebol europeu.

Marcelo recebe instrução de Zidane durante jogo do Real JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

“Conto com todos os meus jogadores. São jogadores do Real Madrid. Não me meto sobre se querem sair ou não, não posso controlar. O que posso dizer é que estão muito ligados, treinam muito bem”, declarou.



1 Relacionado

Marcelo foi titular em apenas seis dos 21 jogos do time comandado por Zinedine Zidane na temporada, tendo ficado os 90 minutos no banco nos últimos sete compromissos. Com mais de 500 partidas pelo clube, ele tem cinco títulos de LaLiga, quatro da Uefa Champions League, entre outros.

Isco, que defende o clube merengue desde 2013 e pelo qual soma mais de 300 confrontos, soma 11 atuações em 2020-21, sendo apenas três como titular.

O Real Madrid visita o Elche nesta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), com transmissão do Fox Sports.