Superando os prognósticos de muitos críticos, aos 39 anos, Zlatan Ibrahimovic vem se destacando no Milan e sendo um dos grandes protagonistas do time que lidera a atual temporada do Campeonato Italiano.

Em entrevista ao site da UEFA, o atacante sueco reconheceu o fato de, por sua idade, não ter mais a obrigação de jogar bola e disse se ver ainda melhor a cada ano desde que completou 30 anos e que não se vê aposentado, ainda.

“Tenho 39 anos e, com o que fiz, não tenho mais obrigação de trabalhar, mas ainda tenho paixão pelo que faço. Nunca estou satisfeito, e sempre quero mais. Quando um jogador passa dos 30 é quando começa a cair e sai. Quando fiz 30 comecei a estar ainda melhor”, avaliou.

“Não quero ter nenhuma vantagem por ter 39 anos e que eles digam ‘ei, você é lento’ e esse tipo de coisa. Não, quero que você me considere um jogador de classe mundial e que seja comparado a todos os outros, porque aí me motivou mais”, completou.

Mas nenhuma resposta surpreendeu tanto quanto a sobre uma hipotética luta ‘mano a mano’ com alguns animais e monstros da ficção científica. O sueco disse que destruiria King Kong, por exemplo.

Ibrahimovic durante derrota do Milan para o Lille na Europa League 2020-21 Getty Images

“Eu iria destruir King Kong. Cem por cento. Eu iria destruí-lo”, disse antes de completar se seria mais difícil domesticar ele ou um leão. “Zlatan, cem por cento. Você pode domar um leão, mas não pode domar Zlatan. É um animal diferente”, afirmou.

Com um desconforto na perna esquerda, Ibrahimovic não voltará a disputar uma partida com o Milan em 2020. Na atual temporada, em 10 jogos, o atacante já marcou 11 gols pelo clube italiano.