1.129 vagas de emprego disponíveis

Empregos no Ceará foram divulgados pelo Sine/IDT. Ao todo, 1.129 oportunidades estão disponíveis para a região. Somente na capital são 385 onde, 27 delas, são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

Vagas de empregos no Ceará disponíveis

Através do Sine/IDT foram divulgadas novas oportunidades de emprego para diferentes cidades do estado do Ceará. As vagas foram distribuídas em 14 cidades, incluindo Fortaleza.

Somente na capital cearense, são 385 oportunidades disponíveis, onde 27 delas são destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

Os cargos com maior destaque são de Costureira de Máquina Industrial, Capinador, Costureira em Geral, Auxiliar de Linha de Produção e Soldador.

Região Metropolitana

Na região de Maracanaú, 137 vagas de emprego estão disponíveis, sendo 40 delas para o cargo de Vendedor interno. Também há chances para as áreas de: Auxiliar de linha de produção, Operador de escavadeira e outros.

As vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) são:

Auxiliar de Linha de Produção;

Ajudante de Carga e Descarga;

Assistente Administrativo;

Dobrador / Revisor;

Expedidor de Mercadorias;

Zelador.

Em Pecém, são 97 chances disponíveis em diferentes cargos, com destaque para Motorista de ônibus, Auxiliar de cozinha, Garçom e outras.

Interior do Ceará

Em Sobral, somam-se 159 vagas disponíveis, sendo que a maior parte delas são para a função de Vendedor pracista e Recepcionista. Também há 24 chances destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

Para conferir a lista completa de oportunidades e se candidatar, entre no site ou faça o download do aplicativo Sine em seu telefone celular.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!