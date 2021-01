1.150 oportunidades nesta sexta (22)

O Ceará divulga vagas de emprego nesta sexta-feira (20). Ao todo, são 1.150 vagas distribuídas em diferentes municípios do estado. Além disso, há oportunidades disponíveis para vários níveis de escolaridade e abrangem Pessoas com Deficiência. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Ceará divulga vagas de emprego

O estado do Ceará está com novas oportunidades de emprego disponíveis em diversos municípios, incluindo Fortaleza e Maracanaú.

Ao todo, são 1.150 vagas que contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Confira as oportunidades disponíveis na capital cearense:

Analista contábil;

Analista de marketing;

Analista de recursos humanos;

Atendente de lanchonete;

Auxiliar de costura;

Auxiliar de limpeza;

Barman;

Consultor de vendas;

Corretor de imóveis;

Encanador;

Gerente de restaurante;

Instalador hidráulico.

Outras vagas que podem interessar são as de Mecânico, Montador, Motorista de caminhão e Padeiro.

A capital conta ainda com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência nos cargos de Auxiliar de estoque, Auxiliar de limpeza, Estoquista, Operador de caixa e Servente de obras.

No município de Maracanaú estão disponíveis as seguintes oportunidades:

Analista contábil;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de limpeza;

Consultor de vendas;

Cozinheiro geral;

Gesseiro;

Operador de máquinas;

Técnico mecânico.

Além destas, há vagas destinadas para Pessoas com Deficiência nos cargos de Ajudante de carga e descarga, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Pedreiro e Zelador.

Todas as vagas disponíveis no estado do Ceará podem ser conferidas no link.

Como se inscrever

Os interessados podem realizar a candidatura na vaga desejada por meio do site ou aplicativo do Sine. O atendimento presencial ocorre mediante agendamento em uma das unidades da instituição.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!