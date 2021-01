10 erros mais comuns na Língua Portuguesa

Neste artigo vamos falar sobre palavras do cotidiano, coisas que as pessoas usam e usam errado. Porém são detalhes tão simples, que depois dessa leitura será fácil de lembrar.

“Lembrar” ou “lembrar-se de”

A palavra lembrar possui duas maneiras de ser utilizada: uma com proposição e outra sem preposição. Por exemplo:

Lembrei-me do seu aniversário.

Lembrou-se de mim quando ouviu uma música.

Na última frase, na justificativa do uso do -se é obrigatório usar preposição (de) quando há pronome oblíquo junto dele.

Ao contrário disso, se retirar a preposição, também deve ser retirado o pronome. Exemplo:

Ele lembra bastante o pai dele.

Portanto, o verbo “lembrar” sem pronome, não usa preposição.

“Mesmo”

A palavra mesmo acaba sendo utilizada por muitas pessoas. Geralmente com uma função que não é dela. Veja só, a palavra mesmo pode ser utilizada da seguinte maneira:

Ela é generosa e espera dos outros o mesmo.

O que as pessoas fazem normalmente no dia a dia é:

O diretor foi afastado da empresa por motivos de saúde. O mesmo deve retornar daqui suas semanas.

No último exemplo, a palavra diretor foi trocada por o mesmo, isso está errado.

“Mesmo” nunca deve ser utilizado como pronome pessoal, ou seja, como o pronome que indica a pessoa do discurso.

A frase correta é:

O diretor foi afastado da empresa por motivos de saúde. Ele deve retornar daqui suas semanas.

Então grave bem! Se a palavra “o mesmo” estiver substituindo o pronome “ele”, está errado. O correto uso para a expressão “o mesmo” é quando se pretende retomar elementos.

“Onde” e “Aonde”

A palavra onde só pode ser utilizada equivalendo a ideia de “em que”. Ele não é usado com verbos com preposição. Exemplo:

Não sei onde fica Ubatuba.

Já a palavra aonde expressa a ideia de “a que”, usado com verbos de preposição “a”. Por exemplo:

Aonde você vai?

Preste bastante atenção, pois o que vai determinar o uso de onde ou aonde é o verbo. Lembrando que só se podem utilizar as palavras onde e aonde para se referir a lugares.

Crase com dias da semana

De modo geral, quando utilizarmos preposição mais artigo antes dos dias da semana, também usamos crase entre os dias. Exemplo:

O restaurante está aberto de segunda a sexta-feira.

Na frase anterior não se usa crase, pois antes da palavra segunda existe a preposição de. Isso corresponde que a letra “a” que antecede a palavra sexta-feira está apenas exercendo a função de preposição.

Agora olha outro exemplo:

O concurso vai da próxima segunda à sexta-feira.

Na análise da frase acima, antecedendo a palavra segunda existe a preposição da, com terminação em a. Isso significa que a letra “a” que consta entre as palavras segunda e sexta recebe crase.

O importante é sempre verificar a estrutura da oração e identificar as terminações e as preposições.

“Haja” ou “Aja”

A palavra haja, com h, é a conjunção do verbo haver, que significa existir. Exemplo:

Haja o que houver, estamos juntos nessa.

Já “aja” corresponde ao verbo agir, que representa ação. Exemplo:

Aja com cuidado!

Portanto, as duas palavras existem, porém se referem a verbos diferentes.

“Fazem anos” ou “Faz anos”

Quando expressa uma ideia de tempo, verbo fazer é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito com quem concordar. Nesse caso, portanto, ele deve ser empregado sempre no SINGULAR. Exemplo:

Faz horas que a espero.

Faz minutos que ela entrou no banho.

Faz anos que não o vejo.

“Houveram” ou “Houve”

A palavra haver, no sentido de existir, também é impessoal e, por isso, invariável. Ou seja, ele deve ser utilizado SEMPRE NO SINGULAR.

A frase a seguir está errada:

Haviam muitas pessoas na festa.

A forma correta é:

Havia muitas pessoas na festa.

Assistir “o” ou “ao” jogo?

Quando empregado no sentido de ver, o verbo assistir exige a preposição a. Exemplo correto:

Ontem, assisti ao jogo.

Outro exemplo:

Seus pais assistiram à missa.

Caso você utilize a palavra assistir sem preposição, o sentido de a palavra assistir irá conter a denotação de ajudar, assistência.

“Implicar”

Muitas pessoas utilizam a palavra implicar de forma errada. Exemplo:

O atraso implicará em punição.

Na frase anterior, a palavra implicar traz o sentido de acarretar, pressupor, levar a, o verbo implicar é sempre direto, ou seja, não se usa preposição.

Então seria como? Exemplo:

O atraso implicará punição.

O uso da preposição na palavra implicar, só é utilizado no sentido de implicância. Exemplo:

Meu irmão implica com o novo colega.

“Este” ou “Esse”

Enquanto este é usado para falar do presente ou de um objeto próximo do falante, esse é usado para falar do passado, do futuro ou de um objeto que está próximo da pessoa com quem se fala. Exemplos:

Esta blusa que eu estou usando.

Essa manhã acordei meio cansada.

Outro caso é quando for se referir a um elemento que está na posse de alguém. Por exemplo:

Este celular é meu.

No caso de o elemento estar nas mãos de outra pessoa se diz:

Essa caneta é muito bonita.