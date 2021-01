10 incríveis similaridades entre Friends e How I Met Your Mother

As séries Friends e How I Met Your Mother são duas das produções de comédia que mais fizeram sucesso no mundo todo. Enquanto Friends estreou na NBC em 1994 — permanecendo no ar até 2004 —, How I Met Your Mother durou 9 temporadas, de 2005 a 2014, na CBS.

Cada série é focada em um grupo de amigos crescendo e se adaptando no trabalho e no amor, vendo os altos e baixos da vida adulta e todas as suas implicações problemáticas. Até hoje, fãs de ambas as séries fazem diversas comparações e encontram semelhanças diversas.

Vejamos algumas delas:

1. Paixões entre amigos

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Enquanto Ross (David Schwimmer) e Ted (Josh Radnor) acabaram ficando com as mulheres de seus sonhos, que era a forma como cada série terminava, antes disso, Rachel (Jennifer Aniston) e Robin (Cobie Smulders) acabaram se relacionando com pessoas diferentes dentro de seus círculos de amigos.

Em determinado momento de Friends, Rachel ficou com Joey (Matt LeBlanc), algo que muitos fãs abominaram. No entanto, How I Met Your Mother acabou não aprendendo com esse erro e desenvolveram uma tensão romântica entre Barney (Neil Patrick Harris) e Robin.

2. Anne Dudek

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

A atriz Anne Dudek fez participações especiais em ambas as séries. Em Friends, ela viveu Precious, uma mulher que foi abandonada por Mike (Paul Rudd) — na verdade, Phoebe (Lisa Kudrow) fez isso por ele — no dia do seu aniversário.

How I Met Your Mother fez algo muito semelhante com a mesma atriz. Dessa vez, ela interpretou Natalie. Na ocasião, Ted também terminou com ela no dia de seu aniversário.

3. Um ponto de encontro

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Ambas as séries possuem um lugar onde todos os personagens se reúnem para conversar e passar algum tempo juntos. Enquanto na série da NBC temos o Central Perk como esse ponto de encontro, na produção da CBS, muitas cenas aconteceram no bar irlandês MacLaren’s.

Esses locais foram usados de forma consistente nas duas séries e, apesar do fato de que ambos os locais estavam sempre muito cheios de gente, cada grupo de amigos sempre conseguia se acomodar exatamente nos mesmos lugares de sempre.

4. Recordações embaraçosas

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Muito antes da série começar, os personagens obviamente já se conheciam de longa data. Portanto, é notável como em alguns momentos as lembranças de todos eles acabam preenchendo a tela ao longo dos episódios. São momentos um tanto quanto embaraçosos e que mostram como o tempo pode fazer bem a qualquer pessoa.

Um fato curioso é que esses flashbacks — que em alguns casos vêm como fitas de vídeo assistidas por todos — destacam as diversas mudanças em cada um dos personagens.

5. Rachel e Robin

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Uma característica muito interessante que se assemelha muito em ambas as personagens é que as duas são péssimas cozinheiras. No entanto, quando elas resolvem literalmente pôr a mão na massa, temos momentos repletos de bom humor. Vale lembrar aqui que Rachel tentou fazer uma incrível sobremesa, mas acabou estragando tudo por seguir o livro de receitas à risca — e as páginas estavam grudadas, misturando duas receitas opostas.

6. Chandler e Marshall

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Além de Rachel e Robin, Chandler (Matthew Perry) e Marshall (Jason Segel) também são vistos com personalidades semelhantes. No entanto, um elemento que acaba sendo cômico e que ambos têm: a incapacidade de tirar uma simples foto. E nesses momentos, fica bem visível que os dois personagens são muito importantes para o sucesso das séries.

7. Ross e Ted

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Muito além do azar cotidiano, Ross e Ted possuem muitas outras similaridades. Ambos têm empregos muito parecidos, mesmo sendo de áreas completamente diferentes. Por estudarem muito, os dois também são lidos muitas vezes como nerds e também desempenham seus papéis enquanto professores.

8. Qual o trabalho deles?

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Piada em ambas as séries, muitas pessoas até hoje não sabem exatamente qual é o trabalho de Chandler e também o de Barney. Todas as vezes, inclusive, quando esse último é questionado, ele sempre solta um “Please!” (Por Favor!). Por mais que eles já tenham sido vistos trabalhando, o que eles fazem exatamente é um mistério para muitos.

9. Episódios com casamentos

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Tanto How I Met Your Mother quanto Friends apresentam episódios de casamento entre os personagens principais e também entre outros. As semelhanças estão nos padrinhos das ocasiões, que diga-se de passagem, são bastante mulherengos. Joey assumiu o compromisso durante o casamento de Phoebe e Mike, enquanto Barney o fez por Lily (Alyson Hannigan) e Marshall.

10. Namorando alunas

(Reprodução)Fonte: NBC/CBS

Por fim, assim como Ross e Ted são professores apaixonados pelo que ensinam, nenhum deles é muito bom em seguir os limites da relação professor-aluno. Em Friends, Ross tentou não ter ciúmes de uma de suas alunas, enquanto Ted fez basicamente a mesma coisa em How I Met Your Mother.



Fonte: Tecmundo