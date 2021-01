10 notícias de tecnologia para você começar o dia (05/01)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (04). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Microsoft planeja repaginada no visual do Windows 10. Nos preparativos para o lançamento de um grande redesign do Windows 10, a Microsoft planeja mudanças nos apps da loja.

2. Covid-19: Brasil pode ter vacina em clínicas particulares em março. 5 milhões de doses estão sendo negociadas com laboratório indiano; saiba mais.

3. Last of Us Part 2: Laura Bailey diz que não conseguiu aceitar Abby. A atriz que interpretou Abby precisou passar por um processo de aceitação com a personagem — e no fim não conseguiu.

4. Tanya Roberts, da série That ’70s Show, morre aos 65 anos. Atriz era conhecida por interpretar a mãe de Donna em That ’70s Show e por seu papel em As Panteras.

5. Cyberpunk 2077: pressão de executivos fez devs limitarem o conteúdo [RUMOR]. Segundo publicação no GameFAQs, a versão final de Cyberpunk 2077 seria bem diferente se não fossem os executivos da CDPR; confira os detalhes!

6. Jack Ma sumiu: fundador do Alibaba está há 2 meses sem aparecer em público. Bilionário encarou polêmicas recentes ao criticar regulações do governo chinês.

7. Super Nintendo: mod adiciona efeitos Ray Tracing em tempo real. O programador Ben Carter compartilhou uma pequena demonstração do poder do chip SuperRT no SNES e o resultado é surpreendente.

8. WhatsApp bate recorde de chamadas na noite de Ano-Novo. Pandemia da covid-19 afastou muitos amigos e familiares, que usaram o mensageiro para desejar um bom ano novo.

9. PIX já pode ser usado para pagar guia do eSocial. Novidade pode beneficiar 6 milhões de empregadores domésticos e dispensa a antecipação do pagamento de guias com vencimento nos finais de semana e feriados.

10. Patente da Microsoft prevê criar chatbot até de quem já morreu. Serviço é alimentado com fotos, voz, textos e mensagens de qualquer pessoa para simular personalidades.