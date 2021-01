10 temas de livros mais comuns

Embora existam inúmeros temas de livros, alguns são os mais comuns. Esses temas universais são populares entre autores e leitores porque são experiências com as quais podemos nos relacionar.

Para lhe dar algumas ideias sobre como encontrar o tema de um livro, explore alguns dos mais populares e descubra exemplos desses temas em escritos conhecidos. Lembre-se, entretanto, de que as mensagens em qualquer obra da literatura podem ter mmuita mais profundidade do que isso, mas pelo menos proporcionarão um bom ponto de partida.

Julgamento

possivelmente, um dos temas mais comuns é o julgamento. Nesses livros, um personagem é julgado por ser diferente ou por fazer algo errado, seja a infração real ou apenas percebida como transgressão por outros. Entre os romances clássicos, você pode ver isso em ” The Scarlet Letter “, “The Hunchback of Notre Dame” e ” To Kill a Mockingbird .” Como provam essas histórias, o julgamento nem sempre é igual à justiça.

Sobrevivência

Há algo cativante em uma boa história de sobrevivência, na qual os personagens principais devem superar inúmeras adversidades apenas para viver mais um dia. Quase qualquer livro de Jack London se enquadra nesta categoria porque seus personagens freqüentemente lutam contra a natureza. ” Lord of the Flies ” é outro em que a vida e a morte são partes importantes da história. “Congo” e “Jurassic Park” de Michael Crichton certamente seguem esse tema.

Paz e guerra

A contradição entre paz e guerra é um tópico popular para os autores. Freqüentemente, os personagens são dominados pela turbulência do conflito enquanto esperam que dias de paz cheguem ou relembram a vida boa antes da guerra. Livros como ” E o vento levou ” mostram o antes, durante e depois da guerra, enquanto outros se concentram no tempo da guerra em si. Apenas alguns exemplos incluem ” Tudo Silêncio no Frente Ocidental “, “O Menino de Pijama Listrado” e ” Por Quem os Sinos Dobram “, de Ernest Hemingway .

Amor

A verdade universal do amor é um tema muito comum na literatura, e você encontrará inúmeros exemplos disso. Eles vão além daqueles romances sensuais também. Às vezes, está até entrelaçado com outros temas. Pense em livros como ” Orgulho e Preconceito ” de Jane Austen ou “O Morro dos Ventos Uivantes ” de Emily Bronte . Para um exemplo moderno, basta olhar para a série ” Twilight ” de Stephenie Meyer .

Heroísmo

Seja falso heroísmo ou verdadeiros atos heróicos, você frequentemente encontrará valores conflitantes em livros com esse tema. Vemos isso com bastante frequência na literatura clássica dos gregos, com Homer ‘s ‘ The Odyssey ‘ servir como um exemplo perfeito. Você também pode encontrá-lo em histórias mais recentes como ” Os Três Mosqueteiros” e ” O Hobbit “.

Bem e mal

A coexistência do bem e do mal é outro tema popular. Muitas vezes é encontrado ao lado de muitos desses outros temas, como guerra, julgamento e até mesmo amor. Livros como as séries “Harry Potter” e “Senhor dos Anéis” usam isso como tema central. Outro exemplo clássico é “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa”.

Círculo da vida

A noção de que a vida começa com o nascimento e termina com a morte não é novidade para os autores – muitos incorporam isso aos temas de seus livros. Alguns podem explorar a imortalidade, como em ” The Picture of Dorian Gray ” . Outros, como “The Death of Ivan Ilych”, de Leo Tolstoy , chocam um personagem ao perceber que a morte é inevitável. Em uma história como “O Curioso Caso de Benjamin Button”, de F. Scott Fitzgerald , o tema do círculo da vida ocorre ao contrário.

Sofrimento

Existe sofrimento físico e sofrimento interno, e ambos são temas populares, muitas vezes interligados a outros. Um livro como ” Crime e Castigo ” , de Fyodor Dostoiévski, está repleto de sofrimento e também de culpa. Um como ” Oliver Twist “, de Charles Dickens , olha mais para o sofrimento físico de crianças pobres, embora haja muitos dos dois.

Engano

Este tema também pode assumir muitas faces. A decepção pode ser física ou social e tem tudo a ver com manter segredos dos outros. Por exemplo, vemos muitas mentiras em ” As Aventuras de Huckleberry Finn “, e muitas das peças de William Shakespeare são centradas no engano em algum nível. Qualquer romance de mistério também contém algum tipo de engano.

Amadurecimento

Crescer não é fácil, e é por isso que tantos livros se baseiam no tema “amadurecimento”. É aquele em que as crianças ou jovens amadurecem por meio de vários eventos e aprendem lições de vida valiosas no processo. Livros como “The Outsiders” e ” The Catcher in the Rye ” usam esse tema muito bem.